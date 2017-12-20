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Политика
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Украина
Тимошенко заявила, что Киев может отделиться от Украины по сценарию Крыма и Донбасса
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    Тимошенко заявила, что Киев может отделиться от Украины по сценарию Крыма и Донбасса

    11:56  20 Декабря 2017  /обновлено: 11:56  20 Декабря 2017
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    Тимошенко заявила, что Киев может отделиться от Украины по сценарию Крыма и Донбасса

    Киев, 20 декабря. Граждане Украины недовольны ситуацией в стране, затянувшийся кризис политической системы может привести к тому, что Киев по сценарию Донбасса и Крыма отделится от Украины, считает народный депутат Украины Юлия Тимошенко.

    Об этом политик заявила в эфире телеканала ICTV. По словам Тимошенко, беспорядки и митинги в Киеве, на которых украинцы требовали импичмент президента страны, в конечном счете могут привести к хаосу. Ситуацию, которая на данный момент установилась на Украине, нардеп назвала страшной, пишет «ПолитЭксперт».

    Тимошенко отметила, что сейчас на улицах Киева ходят десятки тысяч людей в штатском, которые недовольны текущим положением дел в стране. Они могут поднять вопрос о выходе украинской столицы из состава Украины так же, как это сделали жители Донбасса и Крыма.

    Напомним, недавно проведенное исследование общественного мнения на Украине уже зафиксировало рекордно низкий уровень доверия жителей страны к власти и политикам. Эксперты не раз обращали внимание на то, что киевские власти, принимая решения, не считаются с интересами граждан. Так, утвержденный Верховной радой бюджет на 2018 год, в котором повышаются военные расходы и зарплаты депутатов, представители оппозиционных фракций назвали опасным для страны, а украинцы сочли его «пиком цинизма».

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #украина #тимошенко #беспорядки
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