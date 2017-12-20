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Политика
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Политика
Поклонская прокомментировала принятие ГА ООН резолюции по Крыму
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    Поклонская прокомментировала принятие ГА ООН резолюции по Крыму

    11:37  20 Декабря 2017  /обновлено: 11:37  20 Декабря 2017
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    Поклонская прокомментировала принятие ГА ООН резолюции по Крыму

    Москва, 20 декабря. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что проголосовавшие против резолюции по Крыму страны продемонстрировали независимость и адекватность.

    «Радует, что против абсурдной «украинской резолюции по правам человека в Крыму» ГА ООН проголосовало 26 стран и еще 76 воздержались», — написала Поклонская в своем Facebook.

    Эти страны, считает депутат, продемонстрировали независимость, адекватность и уважение к гарантированным, в том числе и Уставом ООН, правам человека, к выбору крымчан и России.

    Поклонская добавила, что «уже привычная «слепота» и страх перед огромной Россией со стороны тех, кто упорно отрицает очевидные вещи… просто уже смешны». 

    Депутат также заявила, что складывается ощущение, будто поддержавшие резолюцию страны вместе с нынешним руководством Украины сожалеют, что Порошенко и его сторонники не смогли реализовать свои обещания крымчанам, «выжечь землю, по которой мы ходим». А это, поясняет Поклонская, означает, что для Крыма была уготовлена та же участь, что и для Донбасса, где президент Украины «отдает преступные приказы истреблять мирное население, детей и стариков, женщин и всех, кто посмеет говорить на родном русском языке».

    Напомним, накануне поздно вечером Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, которая осуждает якобы имеющие место в Крыму нарушения прав человека. «За» проголосовали 70 государств, «против» — 26 стран, «воздержались» — 76 стран. Власти Крыма, как и россияне в соцсетях, раскритиковали данную резолюцию.

    Крым вошел в состав России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором более 96% жителей полуострова выступило за воссоединение с Россией.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #оон #поклонская #крым #резолюция
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