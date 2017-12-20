«Яндекс» назвал лучшие фильмы этого года по версии «Кинопоиска»
Москва, 20 декабря. Крупнейший российский портал «Кинопоиск» назвал самые популярные фильмы уходящего года по версии пользователей.
Наибольший рейтинг среди западных кинокартин получили мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд» с Райаном Гослингом и Эммой Стоун, киберпанк «Бегущий по лезвию 2049» режиссера Дени Вильнёва, «Собачья жизнь» Лассе Халльстрёма, а также супергеройский боевик «Тор: Рагнарёк» от новозеландского режиссера Тайки Вайтити и фантастическая мелодрама «Одаренная» от режиссера «500 дней лета» Марка Уэбба.
Самыми популярными российскими фильмами в этом году стали трагикомедия «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Салют-7» Клима Шевченко, «Время первых» Дмитрия Киселева с Евгением Мироновым и Константином Хабенским в главных ролях, а также комедия «Последний богатырь» и лауреат Каннского кинофестиваля «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, сообщает пресс-служба «Яндекса».
В рейтинге зарубежных актеров лидирует Том Харди («Дюнкерк»), затем идет Райан Гослинг, снявшийся в этом году сразу в двух популярных фильмах — «Ла-Ла Ленд» и «Бегущий по лезвию 2049», а также Джеймс Макэвой («Взрывная блондинка», «Сплит»), Леонардо ДиКаприо и Киану Ривз («Джон Уик 2»).
В топ российских актеров попали Александр Петров («Притяжение»), Данила Козловский («Викинг»), Павел Прилучный («Форс-мажор»), Любовь Аксенова, передает «Ньюинформ».