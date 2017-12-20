Ирак: Багдад предупредил Эрбиль о возможности нового военного вторжения

Багдад,20 декабря. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что армия Ирака может вновь вторгнуться в регион для «защиты демонстрантов».

Премьер-министр аль-Абади призвал власти Курдистана «уважать мирные демонстрации», в противном случае армия страны будет вынуждена защитить митингующих.

Премьер подчеркнул, что жители Курдистана являются гражданами Ирака, которые будут защищены Багдадом. Аль-Абади отметил, что отвергает любые меры, которые направлены на лишение демонстрантов «конституционных прав на мирный протест и свободу слова».

Ранее сообщалось, что в ходе выступлений в Сулеймании при столкновениях демонстрантов с силами пешмерга погибло порядка пяти человек, около 80 получили ранения.

Протест вызван тем, что власти Курдистана были вынуждены урезать зарплаты госслужащих из-за финансового кризиса, который в 2014 году был вызван сокращением доли курдской автономии в федеральном бюджете Багдадом. В 2017 году ситуация усугубилась из-за захвата Ираком нефтеносных провинций курдского региона.