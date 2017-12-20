Сенатор Морозов о резолюции ООН: Крым надежно защищен российской армией

Украина приветствует принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по ситуации в области прав человек в Крыму, говорится в официальном сообщении на сайте украинского МИД. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В Киеве считают, что поддержка украинской позиции в вопросе полуострова свидетельствует о том, что вопрос Крыма не закрыт. Международное сообщество, говорится в обращении, направило четкий сигнал России.

«Мир внимательно наблюдает за действиями оккупанта, а следовательно, виновные в преследованиях и нарушениях прав крымчан обязательно понесут ответственность. Государство-агрессор должно прекратить произвол на временно оккупированной территории и обеспечить соблюдение международного права… Следующим шагом должна стать деоккупация полуострова. Основа сегодня уже заложена», — говорится в заявлении.

«Никакой не сигнал»

Член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов прокомментировал ФАН заявление украинского министерства иностранных дел.

«Принятие в ООН резолюции — это никакой не сигнал. Если он и запущен таким образом коллективным Западом, то для нас это никакой не сигнал, потому что Крым — это часть Российской Федерации. Это уже определено и является частью нашего русского мира, духа и культуры. Крым — исторически наша земля. Все народы, которые проживают на территории Крыма, являются россиянами, и на них распространяются все законы и гарантии (социальные, политические), как и на всех других граждан Российской Федерации. Крымчане находятся под надежной защитой российской армии», — пояснил Игорь Морозов.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году в результате референдума. За возвращение полуострова в Россию высказалось более 96%.

Отметим, что в резолюции Организации Объединенных Наций, которая была подготовлена украинскими властями, Россию «настоятельно призывают» выполнить 12 рекомендаций, чтобы «незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма». За принятие резолюции проголосовали 70 стран, 26 — против, 76 — воздержались.