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Сенатор Морозов о резолюции ООН: Крым надежно защищен российской армией
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    Сенатор Морозов о резолюции ООН: Крым надежно защищен российской армией

    11:26  20 Декабря 2017
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    Сенатор Морозов о резолюции ООН: «Крымчане под надежной защитой российской армии»

    Украина приветствует принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по ситуации в области прав человек в Крыму, говорится в официальном сообщении на сайте украинского МИД. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    В Киеве считают, что поддержка украинской позиции в вопросе полуострова свидетельствует о том, что вопрос Крыма не закрыт. Международное сообщество, говорится в обращении, направило четкий сигнал России.

    Сенатор Морозов о резолюции ООН: «Крымчане под надежной защитой российской армии»

    «Мир внимательно наблюдает за действиями оккупанта, а следовательно, виновные в преследованиях и нарушениях прав крымчан обязательно понесут ответственность. Государство-агрессор должно прекратить произвол на временно оккупированной территории и обеспечить соблюдение международного права… Следующим шагом должна стать деоккупация полуострова. Основа сегодня уже заложена», — говорится в заявлении.

    «Никакой не сигнал»

    Член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов прокомментировал ФАН заявление украинского министерства иностранных дел.

    Игорь Морозов

    «Принятие в ООН резолюции — это никакой не сигнал. Если он и запущен таким образом коллективным Западом, то для нас это никакой не сигнал, потому что Крым — это часть Российской Федерации. Это уже определено и является частью нашего  русского мира, духа и культуры. Крым — исторически наша земля. Все народы, которые проживают на территории Крыма, являются россиянами, и на них распространяются все законы и гарантии (социальные, политические), как и на всех других граждан Российской Федерации. Крымчане находятся под надежной защитой российской армии», — пояснил Игорь Морозов.

    Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году в результате референдума. За возвращение полуострова в Россию высказалось более 96%.

    Отметим, что в резолюции Организации Объединенных Наций, которая была подготовлена украинскими властями, Россию «настоятельно призывают» выполнить 12 рекомендаций, чтобы «незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма». За принятие резолюции проголосовали 70 стран, 26 — против, 76 — воздержались.

    Автор: Илья Муромский
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    #россия #украина #крым #морозов
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