Глава Минэкономразвития дал прогноз по росту реальных зарплат россиян в 2018 году

Москва, 20 декабря. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что рост реальных зарплат в России в 2018 году, как ожидается, составит около 4%. По его словам, восстановлению реальных зарплат населения способствует то, что безработица находится около минимальных за всю историю уровней.

«По последним данным, рост составляет около 4–5% в этом году, — сказал министр в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). — И мы ожидаем, что в 2018 году рост реальных зарплат составит около 4%».

Орешкин добавил, что российская экономика восстанавливается, как и потребительский спрос.

Напомним, ранее Министерство финансов РФ сообщило, что в 2018 году из федерального бюджета на повышение зарплат бюджетников на 4% выделят 32,5 миллиарда рублей.