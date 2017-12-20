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Глава Минэкономразвития дал прогноз по росту реальных зарплат россиян в 2018 году
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    Глава Минэкономразвития дал прогноз по росту реальных зарплат россиян в 2018 году

    11:26  20 Декабря 2017  /обновлено: 11:28  20 Декабря 2017
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    Глава Минэкономразвития дал прогноз по росту реальных зарплат россиян в 2018 году

    Москва, 20 декабря. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что рост реальных зарплат в России в 2018 году, как ожидается, составит около 4%. По его словам, восстановлению реальных зарплат населения способствует то, что безработица находится около минимальных за всю историю уровней.

    «По последним данным, рост составляет около 4–5% в этом году, — сказал министр в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). — И мы ожидаем, что в 2018 году рост реальных зарплат составит около 4%».

    Орешкин добавил, что российская экономика восстанавливается, как и потребительский спрос.

    Напомним, ранее Министерство финансов РФ сообщило, что в 2018 году из федерального бюджета на повышение зарплат бюджетников на 4% выделят 32,5 миллиарда рублей.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #орешкин #минэкономразвития #зарплаты
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