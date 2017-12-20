Сирия: к процессу примирения присоединился населенный пункт в провинции Хомс

Москва, 20 декабря. Военное ведомство России сообщило о подписании нового соглашения о присоединении к режиму прекращения огня в Сирии.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что за минувшие сутки представители населенного пункта Телль-эн-Нага провинции Хомс подписали договор о соблюдении режима прекращения боевых действий. Сейчас количество поселений, соблюдающих перемирие, составляет 2312.

В Минобороны РФ отмечают, что российские военнослужащие провели гуманитарную акцию в поселке Син провинции Алеппо и привезли жителям населенного пункта почти полторы тонны продуктов питания. Медицинскую помощь получили восемь сирийцев.