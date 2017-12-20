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Сирия: к процессу примирения присоединился населенный пункт в провинции Хомс
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    Сирия: к процессу примирения присоединился населенный пункт в провинции Хомс

    11:13  20 Декабря 2017  /обновлено: 11:13  20 Декабря 2017
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    Сирия: к процессу примирения присоединился населенный пункт в провинции Хомс

    Москва, 20 декабря. Военное ведомство России сообщило о подписании нового соглашения о присоединении к режиму прекращения огня в Сирии.

    Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что за минувшие сутки представители населенного пункта Телль-эн-Нага провинции Хомс подписали договор о соблюдении режима прекращения боевых действий. Сейчас количество поселений, соблюдающих перемирие, составляет 2312.

    В Минобороны РФ отмечают, что российские военнослужащие провели гуманитарную акцию в поселке Син провинции Алеппо и привезли жителям населенного пункта почти полторы тонны продуктов питания. Медицинскую помощь получили восемь сирийцев.

    Сирия: к процессу примирения присоединился населенный пункт в провинции Хомс

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #перемирие #хомс
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