МИД РФ отреагировал на отзыв посла Молдавии из Москвы

Москва, 20 декабря. В министерстве иностранных дел России отреагировали на решение Кишинева отозвать из РФ молдавского посла. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что сожалеют о произошедшем.

«Это решение вызывает у нас чувство сожаления», — приводит ТАСС комментарий статс-секретаря, заместителя главы МИД РФ Григория Карасина.

Напомним, о том, что Молдавия решила отозвать своего дипломатического представителя из Москвы, стало известно 18 декабря. По утверждению внешнеполитического ведомства Молдавии решение обусловлено фактами преследования и запугивания органами РФ официальных лиц и политических деятелей Молдавии.

Президент Молдавии Игорь Додон, комментируя отзыв посла, отметил, что решение, принятое министерством иностранных дел и европейской интеграции страны, является провокацией проевропейского правительства.