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Политика
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Политика
МИД РФ отреагировал на отзыв посла Молдавии из Москвы
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    МИД РФ отреагировал на отзыв посла Молдавии из Москвы

    11:13  20 Декабря 2017  /обновлено: 11:13  20 Декабря 2017
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    МИД РФ отреагировал на отзыв посла Молдавии из Москвы

    Москва, 20 декабря. В министерстве иностранных дел России отреагировали на решение Кишинева отозвать из РФ молдавского посла. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что сожалеют о произошедшем.

    «Это решение вызывает у нас чувство сожаления», — приводит ТАСС комментарий статс-секретаря, заместителя главы МИД РФ Григория Карасина. 

    Напомним, о том, что Молдавия решила отозвать своего дипломатического представителя из Москвы, стало известно 18 декабря. По утверждению внешнеполитического ведомства Молдавии решение обусловлено фактами преследования и запугивания органами РФ официальных лиц и политических деятелей Молдавии. 

    Президент Молдавии Игорь Додон, комментируя отзыв посла, отметил, что решение, принятое министерством иностранных дел и европейской интеграции страны, является провокацией проевропейского правительства.  

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #мид #молдавия #посол #отзыв
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