Мост через Керченский пролив соединил берега Крыма и Тамани

Симферополь, 20 декабря. Мостовое полотно Крымского моста длиной 17 километров от Тамани до Крыма полностью собрано. Как говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост», строители моста через Керченский пролив завершили сборку пролетов автодорожной части транспортного перехода.

Нить металлоконструкций протянута над Керченским проливом между 288 опорами. Ее общий вес достигает более 100 тысяч тонн.

«Строители завершили очередной этап строительства Крымского моста — сборку пролетных строений автодорожной части, полностью сформировав мостовое полотно от таманского берега до керченского», — отметили в инфоцентре.

15 декабря министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что запуск рабочего движения по автомобильной части Крымского моста будет осуществлен точно в запланированный срок.

Напомним, ранее были подведены итоги народного голосования за название нового моста через Керченский пролив. Большинство россиян поддержали вариант «Крымский мост».