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Глава КГБ Белоруссии рассказал об агрессивных попытках Литвы «повлиять» на Минск
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    Глава КГБ Белоруссии рассказал об агрессивных попытках Литвы «повлиять» на Минск

    11:23  20 Декабря 2017  /обновлено: 11:23  20 Декабря 2017
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    Глава КГБ Белоруссии рассказал об агрессивных попытках Литвы «повлиять» на Минск

    Минск, 20 декабря. Спецслужбы Литвы используют в отношении Минска «агрессивные методы борьбы», об этом заявил глава КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик, отметив недопустимость «целенаправленных провокаций». 

    Литва вербует граждан Белоруссии для ведения разведывательной деятельности, об этом сообщил глава белорусского КГБ Валерий Вакульчик. Он отметил, что в 2017 году на 15 лет был осужден завербованный литовскими спецслужбами гражданин Белоруссии, правоохранительные органы расследуют два дела об «Измене государству», еще одно дело направлено в суд. 

    «Вызывают недоумение агрессивные методы работы литовских спецслужб, в том числе целенаправленные провокации, которые в цивилизованном мире остались в прошлом», — прокомментировал ситуацию Вакульчик. 

    Он назвал недопустимым факт слежки за Минском, что не способствует развитию двусторонних отношений с Литвой. Белорусские власти делают ставку на открытый диалог с соседними государствами, однако «замечают активность» и недружественные действия в отношении Минска. Вакульчик добавил, что целью этих действий является оказание влияния на Белоруссию в угоду политическим интересам. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #белоруссия #литва
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