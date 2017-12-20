Киеву припомнили блокаду: резолюция Генассамблеи ООН по Крыму бьет по Украине

Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму.

Резолюцию поддержали 70 стран, 26 государств высказались против, еще 76 стран воздержались при голосовании. Против текста резолюции, кроме России, проголосовали такие страны, как Китай, Индия, Иран и ЮАР, а также Сербия, Армения, Белоруссия, Куба, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и другие.

Среди воздержавшихся при голосовании тоже отнюдь не все страны являются официальными «друзьями» России — так, среди воздержавшихся оказались Египет, ОАЭ, Оман, Чили, Сальвадор и Бразилия.

Впрочем, исход голосования был очевиден с самого начала. Еще в момент принятия проекта резолюции в середине ноября в комитете ГА ООН документ получил поддержку 71 государства, 25 стран выступили против и еще 77 воздержались.

В отличие от документов Совета Безопасности ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи носят рекомендательный характер. В силу этого, а также учитывая антироссийский текст самой резолюции, представитель российской миссии при ООН Анатолий Викторов открыто назвал позицию Украины по Крыму политической и обвинил Киев в попытках использовать текст резолюции в качестве инструмента давления на Россию.

«Главная цель очевидна — речь идет не о заботе о правах человека, а об одном из звеньев в цепи отчаянных усилий Украины попытаться любыми путями изменить статус Крыма», — подчеркнул российский дипломат.

Претензии к России и Украине

Резолюция Генассамблеи ООН основывается на докладе управления верховного комиссара ООН, опубликованном в сентябре 2017 года. В нем были проанализированы случаи нарушения прав человека, зафиксированные на территории Крыма с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017 года.

Согласно докладу, права человека в Крыму неоднократно нарушались после его воссоединения с Россией, причем обвинения касаются как российских, так и украинских властей. В частности, на полуострове были зафиксированы такие нарушения, как «жестокое обращение», «пытки» и даже одна «внесудебная казнь».

При этом в докладе управления верховного комиссара ООН Россия была квалифицирована как «оккупирующая» сторона, что вызвало запрограммированную радость украинской стороны.

Впрочем, даже в тексте доклада содержались практически симметричные формулировки в части требований к России и Украине. Так, в отношении РФ были выдвинуты требования по привлечению к ответственности виновных в нарушении прав человека, соблюдению запрета на принуждение к службе в Вооруженных силах РФ жителей Крыма без их согласия, прекращению практики ретроактивного применения уголовного законодательства по деяниям, совершенным до момента присоединения Крыма, недопущению пыток и жестокого обращения, а также призыв обеспечить права крымскотатарской и украинской общин полуострова.

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С другой стороны, по отношению к Украине были выдвинуты требования в части расследования нарушений прав жителей Крыма во время так называемой «гражданской блокады» полуострова, приведшей к водной, энергетической и транспортной изоляции полуострова, призыв убрать минные поля на въезде в Крым, а также исключить дискриминацию крымчан на украинской территории, обеспечив им получение всего комплекса государственных услуг и гражданских прав.

Кроме того, представители мониторинговой миссии ООН были вынуждены констатировать, что проводили свои исследования удаленно, на основе опросов и мониторинга с территории Украины, поскольку «не имели доступа» в Крым. В силу этого в числе требований к обеих странам содержался призыв в дальнейшем обеспечить свободный доступ мониторинговой миссии на территорию полуострова.

Последствия для Крыма и России

Как уже было сказано, текст резолюции ГА ООН носит рекомендательный характер. Безусловно, Украина будет использовать данный документ в качестве инструмента давления на Российскую Федерацию, всячески педалируя выгодные для нее положения резолюции. Однако, по факту, она несет весьма неприятные моменты и для самой Украины, изложенные в упомянутом докладе управления верховного комиссара ООН.

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Некоторые положения резолюции ГА ООН, например требование к России об уважении прав «сепаратистов» на полуострове, могут быть легко использованы против Украины, на территории которой с 2014 года осуществляется «охота на ведьм» в лице «российских сепаратистов». Согласно оценкам российских и международных правозащитных организаций, в настоящее время на территории «незалежной» по политическим мотивам в тюрьмах и следственных изоляторах удерживается более 1000 заключенных — граждан как Украины, так и России.

В силу этого принятие ГА ООН резолюции по Крыму надо принимать как часть процесса по международной институциализации украинского гражданского конфликта, окончательное разрешение которого еще далеко от завершения.