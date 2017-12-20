Госдума приняла закон о наказании до 10 лет за «телефонный терроризм»

Москва, 20 декабря. Госдума приняла в третьем чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм». Максимальное наказание, предусмотренное документом, составляет 10 лет.

Авторами проекта выступили спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, а также глава комитета Госдумы по государственному строительству Павел Крашенинников.

В документе уточняется, что заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или других действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, совершенное в отношении объектов инфраструктуры или повлекшее за собой причинение значительного ущерба, карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

В случае, если такое действие совершено с целью дестабилизировать органы власти, предусматривается более жесткое наказание от 6 до 8 лет тюремного заключения. Если такое деяние повлекло за собой гибель человека или иные тяжелые последствия, устанавливается наказание в виде от 8 до 10 лет лишения свободы, добавил Крашенинников.

Напомним, что в данный момент по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предусмотрено наказание до 5 лет тюрьмы.