Курды рассчитывают на помощь Германии для сил ополчения

Берлин, 20 декабря. Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани встретился с министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен.

Во время встречи иракский премьер и министр обороны ФРГ обсудили дальнейшую поддержку Германии курдским силам пешмерга, а также военную координацию между сторонами в борьбе с террористическими группировками.

Визит Барзани в Германию состоялся по приглашению немецкого правительства, премьер-министр также встретился с канцлером Ангелой Меркель и главой внешнеполитического ведомства Зигмаром Габриэлем.

Парламент Германии проголосовал за продолжение военного обучения курдских сил пешмерга до 2018 года и выделил на эти расходы почти семь миллионов евро. Тренировки ведут 150 немецких офицеров, военную подготовку прошли уже 16 тысяч курдских ополченцев.

Одной из ключевых тем при встречах официальных лиц были переговоры Эрбиля с Багдадом. В настоящий момент отмечаются существенные разногласия между федеральными властями Ирака и Региональным правительством Иракского Курдистана. В ФРГ считают, что стороны должны наладить конструктивный диалог и урегулировать конфликт дипломатическими методами.