Савченко предложила привлечь США к проведению президентских выборов на Украине

Киев, 20 декабря. Бывшая военная летчица, а ныне депутат украинской Рады Надежда Савченко заявила, что не верит в честные президентские выборы на Украине.

Она подчеркнула, что не верит в справедливые выборы на Украине, неважно — будут они досрочными или запланированными на 2019 год, пишет «Ньюинформ».

«У нас не будет выбора, потому что та ситуация, которую я вижу в парламенте, то, как развиваются события — я вижу, что фальсификации будут большие и очень мощные», — подчеркнула депутат.

Савченко также добавила, что для проведения честных выборов и пресечения фальсификаций нужно установить систему, которая сможет отправлять данные о голосах на серверы Центральной избирательной комиссии и сервер партии.

Депутат Рады выступила с предложением привлечь США к проведению президентских выборов на Украине.

«Может, стоит пригласить компанию США, которая установила бы такую систему электронного голосования», — считает она.

Данные последнего социологического опроса свидетельствуют о том, что, если бы выборы президента Украины проходили в этом месяце, то большинство граждан отдали бы свои голоса за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

Напомним, выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.