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Украина
Савченко предложила привлечь США к проведению президентских выборов на Украине
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    Савченко предложила привлечь США к проведению президентских выборов на Украине

    11:11  20 Декабря 2017  /обновлено: 11:12  20 Декабря 2017
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    Савченко предложила привлечь США к проведению президентских выборов на Украине

    Киев, 20 декабря. Бывшая военная летчица, а ныне депутат украинской Рады Надежда Савченко заявила, что не верит в честные президентские выборы на Украине.

    Она подчеркнула, что не верит в справедливые выборы на Украине, неважно — будут они досрочными или запланированными на 2019 год, пишет «Ньюинформ».

    «У нас не будет выбора, потому что та ситуация, которую я вижу в парламенте, то, как развиваются события — я вижу, что фальсификации будут большие и очень мощные», — подчеркнула депутат.

    Савченко предложила привлечь США к проведению президентских выборов на Украине

    Савченко также добавила, что для проведения честных выборов и пресечения фальсификаций нужно установить систему, которая сможет отправлять данные о голосах на серверы Центральной избирательной комиссии и сервер партии.

    Депутат Рады выступила с предложением привлечь США к проведению президентских выборов на Украине.

    «Может, стоит пригласить компанию США, которая установила бы такую систему электронного голосования», — считает она.

    Данные последнего социологического опроса свидетельствуют о том, что, если бы выборы президента Украины проходили в этом месяце, то большинство граждан отдали бы свои голоса за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

    Савченко предложила привлечь США к проведению президентских выборов на Украине

    Напомним, выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

    Автор: Дана Балан
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    #выборы #украина #савченко #тимошенко #верховная рада
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