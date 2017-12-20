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У Киева остался последний шанс вернуться к договоренностям об обмене пленными — Грызлов
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    У Киева остался последний шанс вернуться к договоренностям об обмене пленными — Грызлов

    10:51  20 Декабря 2017  /обновлено: 10:52  20 Декабря 2017
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    Грызлов обвинил Киев в срыве договоренностей по обмену пленными в Донбассе

    Минск, 20 декабря. Полпред России в контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов обвинил Киев в срыве достигнутых ранее договоренностей по обмену пленными.

    «Киев своими действиями срывает достигнутые ранее договоренности по обмену», — цитирует Грызлова агентство РИА Новости.

    По его словам, заседание контактной группы, которое пройдет в Минске в среду, станет последним шансом для Украины, чтобы вернуться к процессу переговоров.

    «Сегодня на заседании Контактной группы у Киева есть последний шанс вернуться в процесс обмена», — заявил Грызлов журналистам.

    Напомним, что лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук заверял, что Киев согласовал списки пленных для обмена с ДНР и ЛНР.

    Ранее Грызлов заявил, что США официально не заявляли о желании поучаствовать в работе контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

    Он также напомнил, что участники контактной группы неоднократно заявляли: формат ее работы является оптимальным, так как он определен форматом минских соглашений.

    Автор: Алексей Громов
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    #донбасс #украина #пленные #грызлов
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