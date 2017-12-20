У Киева остался последний шанс вернуться к договоренностям об обмене пленными — Грызлов

Минск, 20 декабря. Полпред России в контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов обвинил Киев в срыве достигнутых ранее договоренностей по обмену пленными.

«Киев своими действиями срывает достигнутые ранее договоренности по обмену», — цитирует Грызлова агентство РИА Новости.

По его словам, заседание контактной группы, которое пройдет в Минске в среду, станет последним шансом для Украины, чтобы вернуться к процессу переговоров.

«Сегодня на заседании Контактной группы у Киева есть последний шанс вернуться в процесс обмена», — заявил Грызлов журналистам.

Напомним, что лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук заверял, что Киев согласовал списки пленных для обмена с ДНР и ЛНР.

Ранее Грызлов заявил, что США официально не заявляли о желании поучаствовать в работе контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

Он также напомнил, что участники контактной группы неоднократно заявляли: формат ее работы является оптимальным, так как он определен форматом минских соглашений.