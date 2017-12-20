МИД Украины назвал принятие резолюции Генассамблеей ООН началом «освобождения Крыма»

Киев, 20 декабря. МИД Украины приветствовал принятие Генеральной Ассамблеей ООН украинской резолюции по Крыму, в которой говорится о якобы имеющих место в республике нарушениях прав человека. Такое решение Генассамблеи в Киеве назвали началом «освобождения Крыма».

Заявление МИД Украины было опубликовано накануне на официальном сайте внешнеполитического ведомства Украины.

«Министерство иностранных дел Украины приветствует принятие 19 декабря 2017 Генеральной Ассамблеей ООН резолюции «Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)», — говорится в нем.

Украинский МИД называет принятие резолюции «логическим и последовательным подтверждением решительной позиции международного сообщества» в поддержку киевской точки зрения по территориальным границам Украины.

В заявлении ведомства Россия в очередной раз обвиняется в якобы имеющих место «оккупации» и «преступлениях против человека» в Крыму. Также, описывая ключевые требования резолюции, МИД Украины заявляет о «необходимости работы в российской республике Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине».

Более того, в сообщении утверждается, якобы вопрос Крыма не закрыт, а принятие резолюции Генассамблеей ООН, по мнению украинской стороны, свидетельствует о том, что такую точку зрения разделяет и все мировое сообщество.

В конце заявления МИД Украины называет следующим шагом Киева «отторжение» Крыма от России, резолюция, считают дипломаты, дает основу для дальнейших действий Украины в этом направлении.

«Основа сегодня уже заложена», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла украинскую резолюцию по Крыму накануне. Крымчане встретили такое решение жесткой критикой. Об этом они сообщили в соцсетях, напомнив, что на полуострове ситуация сегодня стабильная, и в отличие от Украины, где «миллионы граждан лишены права изучать родные языки», в республике три государственных языка.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за присоединение республики к России. Однако Киев и ряд западных государств решение крымчан не признают.