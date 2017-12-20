Гражданин США потребовал от Украины вернуть ему «долги Януковича»

Москва, 20 декабря. Гражданин США Сем Кислин, экс-советник по вопросам экономики мэра Нью-Йорка потребовал у Украины вернуть ему «незаконно списанные» в рамках спецконфискации $20 млн.

Об этом на своем странице в Facebook написал журналист-расследователь Александр Дубинский.

Напомним, «долги Януковича» — это подлежащие по решению Краматорского суда Донецкой области конфискации в пользу государства средства чиновников времен Януковича, находящихся примерно на ста счетах в сумме ориентировочно $1,5 млрд.

Как пояснил Дубинский, «Кислин через свой инвестиционный фонд приобрел кипрскую компанию, которой принадлежали ОВГЗ на сумму $20 млн из пула т.н. «денег Януковича». Эти облигации к моменту решения суда об их спецконфискации в бюджет уже были погашены, и на счетах кипрской компании находились $20 млн с процентами. Откуда и были списаны».

Журналист уверен, что шансы вернуть деньги у Кислина очень высокие. Однако, если гражданину США удастся вернуть деньги, то его примеру последуют и остальные, предупреждает Дубинский.

Власти Украины заявляли, что конфискованные денежные средства будут направлены на помощь незащищенным слоям населения. Между тем СМИ сообщали, что деньги пошли на дотации компаниям, принадлежащим бизнесменам из окружения президента Украины Петра Порошенко.

Защита Виктора Януковича опровергла его причастность к конфискованным $1,5 млрд.