Сирия: за сутки боевики более десяти раз нарушили режим перемирия
Москва, 20 декабря. Министерство обороны России сообщило, что боевики 13 раз нарушили режим перемирия в сирийских зонах деэскалации.
Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон за прошедшие сутки зафиксировали восемь случаев нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Дамаск (2), Хомс (1), Латакия (1) и Алеппо (4). Турецкая мониторинговая группа сообщила о пяти случаях стрельбы в провинциях Дамаск (2), Латакия (2) и Идлиб (1). Общая обстановка в сирийских зонах деэскалации конфликта расценивается сторонами как стабильная.
В военном ведомстве России отмечают, что большинство случаев беспорядочной стрельбы было замечено в районах, контролируемых боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).
1 Организация запрещена на территории РФ.