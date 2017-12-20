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Сирия: за сутки боевики более десяти раз нарушили режим перемирия
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    Сирия: за сутки боевики более десяти раз нарушили режим перемирия

    10:47  20 Декабря 2017  /обновлено: 10:48  20 Декабря 2017
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    Сирия: за сутки боевики более десяти раз нарушили режим перемирия

    Москва, 20 декабря. Министерство обороны России сообщило, что боевики 13 раз нарушили режим перемирия в сирийских зонах деэскалации.

    Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон за прошедшие сутки зафиксировали восемь случаев нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Дамаск (2), Хомс (1), Латакия (1) и Алеппо (4). Турецкая мониторинговая группа сообщила о пяти случаях стрельбы в провинциях Дамаск (2), Латакия (2) и Идлиб (1). Общая обстановка в сирийских зонах деэскалации конфликта расценивается сторонами как стабильная.

    В военном ведомстве России отмечают, что большинство случаев беспорядочной стрельбы было замечено в районах, контролируемых боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

    Сирия: за сутки боевики более десяти раз нарушили режим перемирия

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #минобороны рф #перемирие #джебхат ан-нусра
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