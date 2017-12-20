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В Госдуме пояснили условия признания блогеров иноагентами
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    В Госдуме пояснили условия признания блогеров иноагентами

    10:46  20 Декабря 2017  /обновлено: 10:46  20 Декабря 2017
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    В Госдуме пояснили условия признания блогеров иноагентами

    Москва, 20 декабря. Проект закона о СМИ-иноагентах не затрагивает деятельность блогеров, однако, если они являются представителями СМИ и получают деньги из-за границы, к ним могут применены те же меры. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

    «В том случае, если он (блогер – прим. ФАН.) является СМИ и получает финансирование из-за рубежа, но в принципе мы не рассматриваем блогеров в контексте этого закона», — приводит РИА Новости ответ Толстого на вопрос о тонкостях применения закона.  

    Отметим, ранее в государственную думу Российской Федерации было внесен законопроект, предлагающий обязать СМИ, получившие в России статус иностранного агента, в обязательном порядке учредить на территории России юридическое лицо. Только в таком случае они могут продолжать распространять свои материалы.

    Напомним, закон о статусе иностранного агента для СМИ в России стал в том числе ответом Москвы на давление, которое США оказало на RT.

    Автор: Федор Веснин
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