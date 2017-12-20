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Политика
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Прокуратура Москвы проверит слова Собчак об «украинском» Крыме
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    Прокуратура Москвы проверит слова Собчак об «украинском» Крыме

    11:24  20 Декабря 2017  /обновлено: 11:24  20 Декабря 2017
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    Прокуратура Москвы проверит слова Собчак об «украинском» Крыме

    Москва, 20 декабря. Заявление журналистки Ксении Собчак о том, что Крым согласно международному праву принадлежит Украине, проходит психолого-лингвистическую экспертизу, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Столичная прокуратура после соответствующего запроса одного из депутатов КПРФ направила в «Московский исследовательский центр» видеозапись выступления Ксении Собчак. Специалисты центра проведут психолого-лингвистическое исследование, результаты которого будут известны в начале будущего года. Об этом сообщил прокурор Москвы Владимир Чуриков.

    Напомним, что в конце октября депутат ГД Валерий Рашкин обратился в Генпрокуратуру РФ и в ФСБ с просьбой проверить на экстремизм высказывания журналистки о Крыме. В ходе одной из пресс-конференций Собчак сказала, что «с точки зрения международного права Крым — украинский», пишет Ura.ru.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #украина #крым #собчак #прокуратура
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