Прокуратура Москвы проверит слова Собчак об «украинском» Крыме

Москва, 20 декабря. Заявление журналистки Ксении Собчак о том, что Крым согласно международному праву принадлежит Украине, проходит психолого-лингвистическую экспертизу, сообщили в прокуратуре Москвы.

Столичная прокуратура после соответствующего запроса одного из депутатов КПРФ направила в «Московский исследовательский центр» видеозапись выступления Ксении Собчак. Специалисты центра проведут психолого-лингвистическое исследование, результаты которого будут известны в начале будущего года. Об этом сообщил прокурор Москвы Владимир Чуриков.

Напомним, что в конце октября депутат ГД Валерий Рашкин обратился в Генпрокуратуру РФ и в ФСБ с просьбой проверить на экстремизм высказывания журналистки о Крыме. В ходе одной из пресс-конференций Собчак сказала, что «с точки зрения международного права Крым — украинский», пишет Ura.ru.