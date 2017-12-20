День работника ФСБ: когда и почему отмечается, 100 лет на страже безопасности страны

В России отмечается один из самых неоднозначных профессиональных праздников — столетний юбилей органов государственной безопасности, которые первоначально назывались ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия). В честь этой структуры праздник долгие годы назывался День чекиста.

ВЧК впоследствии уступила место НКВД, МГБ и КГБ, сегодня на защите государственных интересов Российской Федерации стоит Федеральная служба безопасности (ФСБ).

С ВЧК — НКВД — КГБ связывают как деятельность по защите государственных интересов СССР, так и многочисленные нарушения законности в послереволюционные годы, во времена правления Иосифа Сталина и в позднесоветский период.

Сегодня День работника органов безопасности Российской Федерации является профессиональным праздником сотрудников ФСБ, СВР (Службы внешней разведки РФ) и ФСО (Федеральной служба охраны РФ)

Когда отмечается День работника госбезопасности РФ

День работника органов безопасности Российской Федерации отмечается ежегодно 20 декабря. Праздник имеет статус памятного дня и не является выходным днем.

История праздника

Праздник 20 декабря в его нынешнем виде и с современным названием учрежден первым президентом России Борисом Ельциным в 1995 году. Ельцин своим указом фактически подтвердил прямую связь этого праздника с Днем чекиста, который в советское время также отмечался 20 декабря.

Дата 20 декабря связана с тем, что в этот день в 1917 году по инициативе создателя советского государства Владимира Ленина Совет народных комиссаров РСФСР издал декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Первым председателем ВЧК был Феликс Дзержинский. Именно ВЧК стала организатором и исполнителем знаменитой политики «красного террора» в первые послереволюционные годы.

Грозная ВЧК стала предшественницей всех последующих структур, выполнявших и в советское, и постсоветское время функции органов государственной безопасности.

Впоследствии ВЧК уступила место НКВД (Народному комиссариату внутренних дел), при котором было организовано Государственное политическое управление (ГПУ).

Эти структуры несколько раз реорганизовывались, в разное время они носили название Народный комиссариат государственной безопасности (НКГБ), Министерство государственной безопасности (МГБ), а затем — Комитет государственной безопасности (КГБ), который просуществовал до 1991 года.

Сотрудники органов безопасности нередко занимали высокие посты как в советском государстве, так и постсоветский период. Напомним, действующий президент Российской Федерации и кандидат на выборах-2018 Владимир Путин также в свое время служил в КГБ.

Владимир Путин — президент Российской Федерации

В настоящее время к органам государственной безопасности относятся ФСБ, СВР и ФСО, ранее являвшиеся структурными подразделениями КГБ СССР.

Отношение к празднику

Отношение к празднику День работника органов безопасности двоякое. Для действующих и бывших и сотрудников структур госбезопасности — это важный день, связанный с серьезными достижениями по охране безопасности нашей страны, защите от терроризма, и т.д. Напомним, к органам безопасности относятся такие структуры как Национальный антитеррористический комитет, Служба контрразведки, Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, Служба экономической безопасности, и другие структуры, значение которых трудно переоценить.

В то же время нельзя забывать, что в советское время структуры ВЧК — НКВД были причастны к массовым репрессиям, в том числе внесудебным расправам, о количестве жертв которых спорят до сил пор. А в позднесоветский период КГБ занималось в том числе борьбой с инакомыслием, преследованием тех, кого называли диссидентами, и т.д.

Отвечая на вопрос об отношении нынешних сотрудников госбезопасности к столь, как принято говорить, «неоднозначному» прошлому, глава ФСБ Александр Бортников в интервью «Российской газете», в частности, отметил:

«Следует учитывать исторические условия [того времени]. Наше Отечество неоднократно становилось объектом враждебных посягательств иностранных держав».

По словам Бортникова, поскольку противнику не удалось победить наше государство в открытом бою, он действовал «с опорой на предателей внутри страны», чтобы с их помощью «посеять смуту, разобщить народ, парализовать способность государства своевременно и эффективно реагировать на возникающие угрозы».

По словам главы ФСБ, для некоторых сил разрушение России до сих пор является навязчивой идеей.

«Мы, как органы госбезопасности, обязаны своевременно выявлять замыслы противника, упреждать его действия и адекватно реагировать на любые выпады», — отметил Александр Бортников.

Те же, кто придерживаются других взглядов относительно роли органов безопасности в жизни СССР, в день столетия создания ВЧК соберутся на санкционированные акции памяти жертв репрессий советской власти.

Напомним, в память о жертвах террора в советские времена в Москве, Санкт-Петербурге и других городах в последние дни октября проходит общероссийская гражданская акция «Возвращение имен», в ходе которой люди, сменяя друг друга, зачитывают имена земляков и родственников, погибших во времена репрессий и впоследствии полностью реабилитированных.

Также напомним, что 18 декабря президент РФ Владимир Путин провел в Кремле церемонию награждения правозащитников. Награда была вручена в том числе одной из старейших российских правозащитниц — 90-летней главе Московской хельсинской группы Людмиле Алексеевой.