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Ирак вошел в список самых опасных для журналистов стран
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    Ирак вошел в список самых опасных для журналистов стран

    10:30  20 Декабря 2017  /обновлено: 10:32  20 Декабря 2017
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    Ирак вошел в список самых опасных для журналистов стран

    Багдад, 20 декабря. Организация «Репортеры без границ» сообщает, что в 2017 году не менее 65 профессиональных журналистов  и сотрудников СМИ были убиты по всему миру.

    По данным общественной организации в сравнении с прошлогодними цифрами количество погибших репортеров снизилось на 18 процентов. 8 журналистов из 65 погибли в Ираке, сообщают «Репортеры без границ».

    В данный момент наиболее опасной для журналистов страной остается Сирия. В уходящем году в САР были убиты 12 сотрудников средств массовой информации.

    Отмечается, что боевики террористических группировок в Сирии содержали в заключении 24 журналистов. По сообщению агентства в Ираке 11 корреспондентов были взяты в заложники. В Сирии боевики «Исламского государства1» (запрещенная в России террористическая организация) удерживают в заложниках 29 репортеров.

    Ирак вошел в список самых опасных для журналистов стран

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #ирак #сми
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