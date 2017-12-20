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Экс-капитан сборной Германии Швайнштайгер может вернуться в Бундеслигу
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    Экс-капитан сборной Германии Швайнштайгер может вернуться в Бундеслигу

    10:32  20 Декабря 2017  /обновлено: 10:32  20 Декабря 2017
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    Экс-капитан сборной Германии Швайнштайгер может вернуться в Бундеслигу

    Мюнхен, 20 декабря. Бывший капитан сборной Германии Бастиан Швайнштайгер может вернуться в чемпионат Германии в будущем году. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag. 

    По информации ресурса, 33-летний полузащитник, выступающий за американский «Чикаго Файр», имеет несколько предложений от клубов Бундеслиги, сообщает «Свободная пресса»

    Срок действия соглашения экс-хавбека мюнхенской «Баварии» с чикагским клубом истекает в конце текущего года и продлеваться не будет, поэтому в новую команду Швайнштайгер перейдет в статусе свободного агента.

    Напомним, летом минувшего года Швайншайгер объявил об окончании карьеры в сборной Германии. В составе команды Йоахима Лева хавбек стал чемпионом мира 2014 года, а также серебряным призером чемпионата Европы-2008 года.

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #бундеслига #швайнштайгер
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