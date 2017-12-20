Экс-капитан сборной Германии Швайнштайгер может вернуться в Бундеслигу

Мюнхен, 20 декабря. Бывший капитан сборной Германии Бастиан Швайнштайгер может вернуться в чемпионат Германии в будущем году. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.

По информации ресурса, 33-летний полузащитник, выступающий за американский «Чикаго Файр», имеет несколько предложений от клубов Бундеслиги, сообщает «Свободная пресса».

Срок действия соглашения экс-хавбека мюнхенской «Баварии» с чикагским клубом истекает в конце текущего года и продлеваться не будет, поэтому в новую команду Швайнштайгер перейдет в статусе свободного агента.

Напомним, летом минувшего года Швайншайгер объявил об окончании карьеры в сборной Германии. В составе команды Йоахима Лева хавбек стал чемпионом мира 2014 года, а также серебряным призером чемпионата Европы-2008 года.