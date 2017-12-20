Жириновский обвинил «Иронию судьбы» в создании культа пьянства

Москва, 20 декабря. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал отказ Первого канала от трансляции традиционного новогоднего фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».

«Мы приветствуем, что в этом году на Новый год не будут показывать «Иронию судьбы...». Мы и раньше выступали против этой картины, которая воспитывает культ пьянств», — опубликовал Жириновский в своем Telegram-канале.

Напомним, что Первый канал показывал картину Эльдара Рязанова с 31 декабря 2007 года. До этого фильм появлялся на различных телеканалах, начиная с НТВ.

По словам пресс-секретаря Первого канала Ларисы Крымовой, отказ от трансляции «Иронии судьбы» связан с истечением авторских прав. Место трагикомедии в новогодней сетке телеканала займут советские комедии «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница».

Как сообщила представительница ВГТРК, в этом году «Иронию судьбы» будет показывать телеканал «Россия 1».