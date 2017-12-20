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Американка родила девочку из эмбриона, замороженного 24 года назад
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    Американка родила девочку из эмбриона, замороженного 24 года назад

    10:20  20 Декабря 2017  /обновлено: 10:21  20 Декабря 2017
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    Американка родила девочку из эмбриона, замороженного 24 года назад

    Нью-Йорк, 20 декабря. Жительница американского штата Теннесси родила девочку из эмбриона, который хранился в заморозке более 20 лет.

    По информации CBS News, американка Тина Гибсон забеременела после того, как в ее матку поместили эмбрион, долгое время находившийся в замороженном состоянии. Это произошло в марте 2017 года. В результате 25 ноября на свет появилась совершенно здоровая девочка, которую назвали Эммой.

    По словам ученых из Университета Теннесси, этот случай является уникальным, поскольку Эмма стала первым ребенком, родившимся из эмбриона, пролежавшего в заморозке так много лет. Можно считать, что дочь всего на год с небольшим младше своей 26-летней матери.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #сша #ученые #эмбрион
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