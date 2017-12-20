Выборы-2018: ВЦИОМ рассказал, сколько россиян точно пойдут голосовать

Москва, 20 декабря. ВЦИОМ опубликовал результаты телефонного опроса, посвященного предстоящим выбором президента России. Как удалось установить сотрудникам Всероссийского центра изучения общественного мнения, 70% россиян собираются посетить избирательные участки 18 марта будущего года.

Данные социологического исследования свидетельствуют, что более политически активными россиянами являются люди старшего возраста — рассказавших о намерении участвовать в голосовании среди россиян до 24 лет вдвое меньше, чем в группе лиц, чей возраст превышает 60 лет.

Определенная тенденция заметна и в том, что касается электоральной активности крупных городов. В Москве и Петербурге свое желание точно придти на выборы подтвердили 54% опрошенных.

Отметим, ранее данные социологического опроса показали, что 84% россиян, собирающихся на выборы, готовы отдать свой голос за действующего президента России Владимира Путина.