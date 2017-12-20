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Политика
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Россия
Выборы-2018: ВЦИОМ рассказал, сколько россиян точно пойдут голосовать
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    Выборы-2018: ВЦИОМ рассказал, сколько россиян точно пойдут голосовать

    10:29  20 Декабря 2017
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    Выборы-2018: ВЦИОМ рассказал, сколько россиян точно пойдут голосовать

    Москва, 20 декабря. ВЦИОМ опубликовал результаты телефонного опроса, посвященного предстоящим выбором президента России. Как удалось установить сотрудникам Всероссийского центра изучения общественного мнения, 70% россиян собираются посетить избирательные участки 18 марта будущего года.

    Данные социологического исследования свидетельствуют, что более политически активными россиянами являются люди старшего возраста —  рассказавших о намерении участвовать в голосовании среди россиян до 24 лет вдвое меньше, чем в группе лиц, чей возраст превышает 60 лет.

    Определенная тенденция заметна и в том, что касается электоральной активности крупных городов. В Москве и Петербурге свое желание точно придти на выборы подтвердили 54% опрошенных.

    Отметим, ранее данные социологического опроса показали, что 84% россиян, собирающихся на выборы, готовы отдать свой голос за действующего президента России Владимира Путина. 

    Автор: Федор Веснин
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    #вциом #опрос #голосование #выборы-2018
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