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Политика
Сенатор Морозов о резолюции ООН: Крым надежно защищен российской армией
Политика
Видеодайджест новостей, утро 20 декабря 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 20 декабря 2017 года

    Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, которая осуждает якобы имеющие место в Крыму нарушения прав человека.
    10:27 20 Декабря 2017
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    Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по Крыму

    Видеодайджест новостей, утро 20 декабря 2017 года

    Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, которая осуждает якобы имеющие место в Крыму нарушения прав человека. За предложенный Украиной текст, написанный в соавторстве с 30 странами, проголосовали 70 государств. Против резолюции высказались 26 стран, 76 стран воздержались.
    Глава Крыма Сергей Аксенов назвал принятую ГА ООН резолюцию трансляцией «пропагандистских мифов Киева».
     

    В инициативную группу по выдвижению Путина могут войти военные, участвовавшие в операции в Сирии

    Видеодайджест новостей, утро 20 декабря 2017 года

    Военные, участвовавшие в операции в Сирии, могут быть приглашены на заседание инициативной группы по выдвижению действующего главы государства Владимира Путина в президенты на предстоящих выборах.
    «Владимир Владимирович обращал внимание, чтобы ребята, которые такие задачи выполняли (в Сирии), что их надо тоже пригласить», — заявил глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов. Напомним, выборы президента состоятся в России в марте 2018 года.
     

    Украинские военные систематически совершали провокации в отношении российских военных в Донбассе

    Видеодайджест новостей, утро 20 декабря 2017 года

    Украинские военные систематически совершали провокации в отношении российских военных в Донбассе. С таким заявлением выступило представительство ВС РФ в Совместном центре контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Провокации осуществлялись как в ходе пересечения ими пограничных пунктов пропуска в ходе ротации, так и при выполнении задач мониторинга в зоне конфликта, сообщил руководитель представительства Вооруженных сил РФ в СЦКК генерал-лейтенант Сергей Костарев.

     

    Саакашвили в открытом письме призвал Порошенко уйти в отставку

    Видеодайджест новостей, утро 20 декабря 2017 года

    Лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили написал очередное письмо президенту Украины Петру Порошенко с призывом добровольно уйти со своего поста. Политик требует от украинского главы признаться в нежелании и неспособности менять Украину к лучшему. Саакашвили заявил, что «президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование».

     

     

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