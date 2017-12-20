Видеодайджест новостей, утро 20 декабря 2017 года

Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по Крыму
Генеральная Ассамблея ООН приняла
предложенную Украиной резолюцию, которая осуждает якобы имеющие место в Крыму нарушения прав человека. За предложенный Украиной текст, написанный в соавторстве с 30 странами, проголосовали 70 государств. Против резолюции высказались 26 стран, 76 стран воздержались.
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал принятую ГА ООН резолюцию трансляцией «пропагандистских мифов Киева».
В инициативную группу по выдвижению Путина могут войти военные, участвовавшие в операции в Сирии
Военные, участвовавшие в операции в Сирии, могут быть приглашены
на заседание инициативной группы по выдвижению действующего главы государства Владимира Путина в президенты на предстоящих выборах.
«Владимир Владимирович обращал внимание, чтобы ребята, которые такие задачи выполняли (в Сирии), что их надо тоже пригласить», — заявил глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов. Напомним, выборы президента состоятся в России в марте 2018 года.
Украинские военные систематически совершали провокации в отношении российских военных в Донбассе
Украинские военные систематически совершали
провокации в отношении российских военных в Донбассе. С таким заявлением выступило представительство ВС РФ в Совместном центре контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Провокации осуществлялись как в ходе пересечения ими пограничных пунктов пропуска в ходе ротации, так и при выполнении задач мониторинга в зоне конфликта, сообщил руководитель представительства Вооруженных сил РФ в СЦКК генерал-лейтенант Сергей Костарев.
Саакашвили в открытом письме призвал Порошенко уйти в отставку
Лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили написал
очередное письмо президенту Украины Петру Порошенко с призывом добровольно уйти со своего поста. Политик требует от украинского главы признаться в нежелании и неспособности менять Украину к лучшему. Саакашвили заявил, что «президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование».