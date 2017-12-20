Видеодайджест новостей, утро 20 декабря 2017 года

В инициативную группу по выдвижению Путина могут войти военные, участвовавшие в операции в Сирии

Военные, участвовавшие в операции в Сирии, могут быть приглашены на заседание инициативной группы по выдвижению действующего главы государства Владимира Путина в президенты на предстоящих выборах.

«Владимир Владимирович обращал внимание, чтобы ребята, которые такие задачи выполняли (в Сирии), что их надо тоже пригласить», — заявил глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов. Напомним, выборы президента состоятся в России в марте 2018 года.