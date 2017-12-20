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У разбившегося в Нарьян-Маре Ан-2 за три дня до катастрофы были проблемы с двигателем
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    У разбившегося в Нарьян-Маре Ан-2 за три дня до катастрофы были проблемы с двигателем

    10:17  20 Декабря 2017  /обновлено: 10:19  20 Декабря 2017
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    У разбившегося в Нарьян-Маре Ан-2 за три дня до катастрофы были проблемы с двигателем

    Нарьян-Мар, 20 декабря. По информации Федерального агентства новостей, в настоящее время в Нарьян-Марском объединенном авиаотряде работают сотрудники СК России на транспорте, транспортной прокуратуры, ФСБ.

    В ближайшее время на место прибудут следователи из Северо-Западного следственного управления на транспорте во главе с первым заместителем руководителя Виктором Белостоцким.

    Кроме того, проверку предприятия начнет трудовая инспекция, которая намерена проверить — соблюдают ли все нормативы пилоты.

    У разбившегося в Нарьян-Маре Ан-2 за три дня до катастрофы были проблемы с двигателем

    В среду, 20 декабря, из Москвы прилетает комиссия межгосударственного авиационного комитета, которая должна выявить причины авиационного происшествия.

    На данный момент следователям благодаря изъятым документам и опросу сотрудников авиаотряда удалось установить, что самолет был выпущен в 1988 году, но в 2016 прошел полную модернизацию.

    Использовался лайнер в качестве запасного борта, потому что считался «проблемным». За три дня до катастрофы при вылете из населенного пункта у него была зафиксирована неисправность двигателя.

    У разбившегося в Нарьян-Маре Ан-2 за три дня до катастрофы были проблемы с двигателем

    На данный момент трое пострадавших в авиакатастрофе — Николай Канев, Алексей Сметанин и чиновник местной администрации Сергей Андриянов доставлены санавиацией в Архангельскую областную больницу. У всех зафиксированы тяжелые травмы. У Канева диагностирован перелом лонной кости, у Сметанина — ключицы, а у Андриянова — множественные переломы костей лица.

    У разбившегося в Нарьян-Маре Ан-2 за три дня до катастрофы были проблемы с двигателем

    Ожидается, что сегодня перевезут в Архангельскую детскую областную больницу из Нарьян-Мара 14-летнюю Ирину М.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #самолет #крушение #авиакатастрофа #ан-2 #нарьян-мар
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