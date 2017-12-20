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Сирия сегодня: боевики ИГИЛ пытались пересечь район Ат-Танф, Асад укрепляет сотрудничество с МККК
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    Сирия сегодня: боевики ИГИЛ пытались пересечь район Ат-Танф, Асад укрепляет сотрудничество с МККК

    10:41  20 Декабря 2017  /обновлено: 10:41  20 Декабря 2017
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    Сирия сегодня: боевики ИГИЛ пытались пересечь район Ат-Танф, Асад укрепляет сотрудничество с МККК

    Сирия, 20 декабря. Боевики террористической организации «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) попытались пересечь район Ат-Танф. Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад укрепляет сотрудничество с Красным Крестом и Полумесяцем. Де Мистура призвал участников переговорного процесса в Астане обсудить проблему пропавших людей в САР. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    Попытка пересечь Ат-Танф

    Террористы «Исламского государства» попытались пересечь район Ат-Танф, расположенный возле Ирака и Иордании. В этом районе находится военная база Соединенных Штатов. Об этом заявил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник американских сухопутных войск Райан Диллон.

    «Мы зафиксировали недавнюю попытку ИГ1 по пересечению в западном направлении района Ат-Танф. Она была безуспешной, ее пресекли наши партнеры», — рассказал американский военный.

    Сирия сегодня: боевики ИГИЛ пытались пересечь район Ат-Танф, Асад укрепляет сотрудничество с МККК

    Ранее начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов уже заявил, что присутствие военных США в Ат-Танфе создает препятствия для Сирийской арабской армии (САА), не давая официальному Дамаску вернуть контроль над суверенной территорией САР, включая государственную границу с Иорданией. Более того, он добавил, что в районе Ат-Танфа активно действуют боевики незаконных вооруженных формирований. Они периодически нападают на мирных сирийцев и блокируют поставки гуманитарной помощи.

    Сотрудничество

    Сирия делает все возможное, в том числе укрепление сотрудничества с Международным комитетом Красного Креста (МККК) и Полумесяца, ради помощи сирийцам, которые страдают от террора. С таким заявлением выступил президент САР Башар Асад в ходе своей встречи с главой МККК и Полумесяца Франциском Рука.

    «Экономические санкции, навязанные сирийскому народу, стали причиной обострения гуманитарного кризиса в Сирии. Сирия со всеми ее институтами продолжает делать все, чтобы облегчить страдания своих граждан от преступлений, бесчеловечной практики террористических группировок. В том числе укрепляется сотрудничество с Международным союзом организаций Красного Креста и Полумесяца», — сообщил Башар Асад.

    Тема для Астаны

    Россия, Иран и Турция в ходе следующей встречи по САР в Астане должны заняться проблемой задержанных, похищенных и пропавших без вести людей на территории Сирии. Этот вопрос не был затронут делегациями «умеренной» оппозиции и официального Дамаска в Женеве. Об этом сообщил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура, выступая в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

    Сирия сегодня: боевики ИГИЛ пытались пересечь район Ат-Танф, Асад укрепляет сотрудничество с МККК

    «Не было прогресса по критически важному вопросу о задержанных, похищенных и пропавших людях, который поднимался в ходе астанинского процесса, но не нашел решения ни в Астане, ни в Женеве. Так как у нас есть новая возможность в Астане, я призову Иран, Россию и Турцию как стран-гарантов отреагировать на эти вопросы в ходе следующей встречи в Астане и не упустить эту возможность», — заявил он.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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