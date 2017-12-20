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Сегодня в Сети: ГА ООН одобрила резолюцию Украины по Крыму, письмо Саакашвили Порошенко
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    Сегодня в Сети: ГА ООН одобрила резолюцию Украины по Крыму, письмо Саакашвили Порошенко

    11:11  20 Декабря 2017  /обновлено: 11:12  20 Декабря 2017
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    Сегодня в Сети: ГА ООН одобрила резолюцию Украины по Крыму, письмо Саакашвили Порошенко

    Федеральное агентство новостей представляет свежую подборку последних трендов соцсетей.

    Генассамблея ООН одобрила резолюцию Украины по Крыму

    Генассамблея ООН одобрила «жесткую» украинскую резолюцию по Крыму. Якобы на полуострове имели место нарушения прав крымчан. Согласно итогам голосования, 70 стран проголосовали «за», 76 государств воздержались от голосования. Союзники России на международной арене, такие как Китай, Сербия, Индия, Куба, Иран и некоторые другие страны голосовали «против» резолюции.

    Пользователи активно и с юмором обсуждают эту новость.

    «Спасибо братьям по СНГ! Не меньшая признательность вот этим товарищам: Китай, Индия То, что крупнейшие по населению и экономике страны против шельмования России — приятно. Хотя, честно говоря, мы от них этого и ждали…» — написал пользователь Sergey Wlassow.

    «Украина (очень переживает за крымчан, поэтому и душит их разными санкциями) заявила, что резолюция ООН положит начало «освобождению» Крыма», — заметил Олег Евдокимов.

    «ГА ООН приняла очередную кляузу от рагулей по правам человека в Крыму. Давление на Россию усиливается — рапортовал Климкин. Порошенко и вовсе заявил, что сегодняшняя резолюция — это мощный сигнал «агрессору».Теперь главное, чтоб их самих от такого мощного давления не разорвало. Волнуюсь», — с иронией отреагировала на документ Юлия Витязева.

    «Крымчане быстрее положат и на ООН, и на МИД 404», — поделилась с читателями новостью Дзанни, намекая на несерьезность одобренного ГА ООН документа.

    «Украина заявила, что резолюция ООН положит начало «освобождению» Крыма. Жаль только, Украине до него не дотянуть», — считает Бедулько Аккакий.

    Саакашвили написал письмо Порошенко с ошибками

    Стало известно содержание письма экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которое он направил Петру Порошенко. В нем оппозиционный политик говорит о том, что Порошенко пора уйти в отставку. Обращение опубликовал пресс-секретарь действующего украинского лидера; в партии, которую возглавляет Саакашвили, подтвердили подлинность письма.

    Сегодня в Сети: ГА ООН одобрила резолюцию Украины по Крыму, письмо Саакашвили Порошенко

    Примечательно, что в нем содержится несколько орфографических и пунктуационных ошибок. В частности, в письме можно встретить такие слова, как «ошыбок», «деескалировать», «польный».

    «Манипуляторы с Банковой с бешеной скоростью переобуваются. Сначала Саакашвили был виноват в том, что «договаривается». Через 4 дня он уже виноват в том, что не договаривается», — высказался True_Republican.

    «Саакашвили в открытом письме Порошенко призвал его уйти в отставку», — делится новостью с читателями Илья Ковалев.

    «Пресс-служба Порошенко опубликовала «примирительное» письмо Саакашвили», — так охарактеризовал письмо Ken Nelson.

    Украинцев обязали предъявлять справку из военкомата перед женитьбой

    Граждане Украины теперь обязаны предоставлять военный билет или приписное свидетельство в том случае, если мужчина хочет заключить брак. Соответствующий приказ был подписан Минюстом еще в феврале текущего года.

    Житель Харькова попытался узаконить отношения со своей избранницей, но его отправили в военкомат за справкой. И пригрозили, что если украинец не предоставит полный пакет всех необходимых документов, брак зарегистрирован не будет.

    «Украинцев обязали сходить в военкомат перед свадьбой: в украинском Харькове мужчину, собравшегося вступить в брак, обязали принести справку…» — пишет Евгения Егонина.

    «Хочешь жениться? Сходи в военкомат — украинцев обязали показывать справку от военкома. Зачем жениться и растить детей, когда можно пойти и погибнуть за Порошенко?» — замечает пользователь с никнеймом Русская Весна.

    «Украинцев обязали сходить в военкомат перед свадьбой», — сообщила читателям Алина Фейгина.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #порошенко #крым #саакашвили #генассамблея оон #политика
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