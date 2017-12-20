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Власти Ставрополя подтвердили ликвидацию устроившего взрыв злоумышленника
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    Власти Ставрополя подтвердили ликвидацию устроившего взрыв злоумышленника

    10:06  20 Декабря 2017  /обновлено: 10:06  20 Декабря 2017
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    Власти Ставрополя подтвердили ликвидацию устроившего взрыв злоумышленника

    Ставрополь, 20 декабря. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали злоумышленника, устроившего взрыв гранаты в жилом доме в Ставрополе.

    По словам главы администрации Промышленного района Ставрополя Дмитрия Семенова, мужчина, который накануне взорвал гранату в многоквартирном жилом доме, был нейтрализован.

    Он добавил, что после специальной операции сотрудники  правоохранительных органов провели обыск в его квартире, сообщает «Свободная пресса».

    В результате в съемной квартире было обнаружено кустарное взрывное устройство до 5 кг в тротиловом эквиваленте, передает ТАСС.

    Власти Ставрополя подтвердили ликвидацию устроившего взрыв злоумышленника

    Напомним, в минувший вторник, неизвестный злоумышленник устроил взрыв в квартире. В результате чрезвычайного происшествия жильцов дома экстренно эвакуировали.

    Согласно предварительной информации, в квартире, которую снимал 25-летний выходец из Карачаево-Черкесии, взорвалась граната, когда злоумышленник пытался сделать взрывное устройство.

    Автор: Дана Балан
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    #взрыв #полиция #ставрополь
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