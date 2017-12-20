Власти Ставрополя подтвердили ликвидацию устроившего взрыв злоумышленника

Ставрополь, 20 декабря. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали злоумышленника, устроившего взрыв гранаты в жилом доме в Ставрополе.

По словам главы администрации Промышленного района Ставрополя Дмитрия Семенова, мужчина, который накануне взорвал гранату в многоквартирном жилом доме, был нейтрализован.

Он добавил, что после специальной операции сотрудники правоохранительных органов провели обыск в его квартире, сообщает «Свободная пресса».

В результате в съемной квартире было обнаружено кустарное взрывное устройство до 5 кг в тротиловом эквиваленте, передает ТАСС.

Напомним, в минувший вторник, неизвестный злоумышленник устроил взрыв в квартире. В результате чрезвычайного происшествия жильцов дома экстренно эвакуировали.

Согласно предварительной информации, в квартире, которую снимал 25-летний выходец из Карачаево-Черкесии, взорвалась граната, когда злоумышленник пытался сделать взрывное устройство.