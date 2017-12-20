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Кредитные ставки могут снизиться в российских банках в 2018 году
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    Кредитные ставки могут снизиться в российских банках в 2018 году

    9:50  20 Декабря 2017  /обновлено: 9:50  20 Декабря 2017
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    Кредитные ставки могут снизиться в российских банках в 2018 году

    Москва, 20 декабря. В 2018 году профицит ликвидности финансовых организаций в России увеличится почти вдвое.

    Как пишет газета «Известия», розничные кредиты подешевеют в следующем году в среднем на 1–1,5 процентного пункта. Снижение произойдет до 13–17% в зависимости от срока займа.

    Как рассказали эксперты, такая тенденция связана с дальнейшим смягчением политики Центробанка России и улучшением качества заемщиков.

    Ранее первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов рассказал об увеличении избытка денег в финансовых организациях.

    Кредитные ставки могут снизиться в российских банках в 2018 году

    Автор: Алия Садыкова
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