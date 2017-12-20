Кредитные ставки могут снизиться в российских банках в 2018 году

Москва, 20 декабря. В 2018 году профицит ликвидности финансовых организаций в России увеличится почти вдвое.

Как пишет газета «Известия», розничные кредиты подешевеют в следующем году в среднем на 1–1,5 процентного пункта. Снижение произойдет до 13–17% в зависимости от срока займа.

Как рассказали эксперты, такая тенденция связана с дальнейшим смягчением политики Центробанка России и улучшением качества заемщиков.

Ранее первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов рассказал об увеличении избытка денег в финансовых организациях.