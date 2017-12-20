Казахстан поддержал резолюцию СБ ООН по гуманитарной помощи в Сирии

Астана, 20 декабря. Казахстан высказался в поддержку резолюции Совета Безопасности ООН о продлении режима трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию. Об этом сообщила в среду пресс-служб казахстанского МИД.

«Казахстан поддержал данное решение, учитывая важность Резолюции для охвата гуманитарной помощью более 3,5 млн. человек, проживающих в северных и восточных районах Сирии», — говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства Казахстана.

Как отмечается в сообщении, страна остается приверженной всем международным усилиям, нацеленным на улучшение гуманитарной ситуации в САР. Делегация Казахстана считает в этой связи важным сохранить все модальности доставки гумпомощи в Сирию, в частности, трансграничный механизм.

Казахстан также призвал Гуманитарное управление ООН обеспечить прозрачность гуманитарных операций в Сирии, проводимых под эгидой ООН и сирийскими неправительственными организациями, и улучшить их мониторинг.

Кроме того, казахстанская сторона заявила о невозможности разрешить кризис в Сирии только гуманитарными усилиями и выразила надежду, что члены Совета Безопасности поддержат Женевскую платформу и Астанинский процесс.

«Казахстанская делегация также призвала заинтересованные стороны придерживаться прекращения огня в Сирии, столь необходимого для приближения мира в Сирии», — отмечает МИД Казахстана.

Ранее стало известно, что все стороны астанинского процесса по урегулированию в Сирии подтвердили свое участие в переговорах, которые пройдут 21 и 22 декабря.