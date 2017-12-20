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Политика
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Политика
Казахстан поддержал резолюцию СБ ООН по гуманитарной помощи в Сирии
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    Казахстан поддержал резолюцию СБ ООН по гуманитарной помощи в Сирии

    10:05  20 Декабря 2017  /обновлено: 10:06  20 Декабря 2017
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    Казахстан поддержал резолюцию СБ ООН по гуманитарной помощи в Сирии

    Астана, 20 декабря. Казахстан высказался в поддержку резолюции Совета Безопасности ООН о продлении режима трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию. Об этом сообщила в среду пресс-служб казахстанского МИД.

    «Казахстан поддержал данное решение, учитывая важность Резолюции для охвата гуманитарной помощью более 3,5 млн. человек, проживающих в северных и восточных районах Сирии», — говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства Казахстана.

    Как отмечается в сообщении, страна остается приверженной всем международным усилиям, нацеленным на улучшение гуманитарной ситуации в САР. Делегация Казахстана считает в этой связи важным сохранить все модальности доставки гумпомощи в Сирию, в частности, трансграничный механизм.

    Казахстан также призвал Гуманитарное управление ООН обеспечить прозрачность гуманитарных операций в Сирии, проводимых под эгидой ООН и сирийскими неправительственными организациями, и улучшить их мониторинг.

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    Кроме того, казахстанская сторона заявила о невозможности разрешить кризис в Сирии только гуманитарными усилиями и выразила надежду, что члены Совета Безопасности поддержат Женевскую платформу и Астанинский процесс.

    «Казахстанская делегация также призвала заинтересованные стороны придерживаться прекращения огня в Сирии, столь необходимого для приближения мира в Сирии», — отмечает МИД Казахстана.

    Ранее стало известно, что все стороны астанинского процесса по урегулированию в Сирии подтвердили свое участие в переговорах, которые пройдут 21 и 22 декабря.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #гуманитарная помощь #казахстан #совет безопасности оон
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