Генпрокуратура заинтересовалась делами о «шпионских» устройствах после вопроса Путину

Москва, 20 декабря. Генпрокуратура России займется проверкой всех уголовных дел, возбужденных в России по статье о незаконном обороте «шпионских» устройств, после того как вопрос на эту тему был адресован президенту России Владимиру Путину во время большой пресс-конференции.

«По инициативе ведомства такая проверка начата по всей России. Будем изучать, есть ли перегибы в регионах с применением этой нормы», — приводит RT заявление официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.

Куренной отметил, что изучение дел, находящихся в производстве у сотрудников следственных органов, может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Итоги проверки подведут уже в следующем году.

Напомним, ранее во время большой пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист RT задал вопрос об уголовном преследовании фермера из Зауралья, который приобрел специальный GPS-трекер, чтобы следить за коровой. Как оказалось, мужчина даже не знал, что в устройстве находится скрытый микрофон, однако стал фигурантом уголовного дела.