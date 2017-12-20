Биткоин резко подешевел, достигнув исторического максимума

Москва, 20 декабря. За последние сутки курс цифровой валюты биткоин упал почти на 15%. Если вечером во вторник курс биткоина составлял 18,7 тысячи долларов, то в среду утром он составил только 16,6 тысячи долларов.

При этом в минувшую субботу криптовалюта достигла своего исторического максимума: 16 декабря цена за биткоин выросла до 19 тысяч долларов, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные Coindesk.

К 7.30 утра по Москве курс биткоина поднялся, по последним данным, он составляет 17,2 тысячи долларов.

Ранее стало известно, что чикагская товарная биржа Group начала торговлю фьючерсами на биткоин. Сначала стоимость фьючерсных договоров на январь 2018 года составляла 20,65 тысячи долларов, но уже через три часа она выросла до 18,8 тысячи долларов.