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Все стороны процесса по урегулированию в Сирии будут участвовать в переговорах в Астане
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    Все стороны процесса по урегулированию в Сирии будут участвовать в переговорах в Астане

    9:33  20 Декабря 2017  /обновлено: 9:39  20 Декабря 2017
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    Все стороны процесса по урегулированию в Сирии будут участвовать в переговорах в Астане

    Астана, 20 декабря. Все стороны астанинского процесса по урегулированию в Сирии подтвердили свое участие в переговорах. Об этом в среду сообщает пресс-служба дипломатического ведомства Казахстана.

    Делегации стран — гарантов режима прекращения военных действий в Сирийской Арабской Республике приедут в столицу Казахстана для участия в очередном раунде переговоров, который пройдет в четверг и пятницу, 21 и 22 декабря соответственно.

    Все стороны процесса по урегулированию в Сирии будут участвовать в переговорах в Астане

    Отмечается, что российскую делегацию возглавляет специальный представитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев, турецкую — заместитель министра дипломатического ведомства Седат Онал, иранскую — заместитель министра иностранных дел Хосейн Джабери Ансари. 

    Все стороны процесса по урегулированию в Сирии будут участвовать в переговорах в Астане

    Ранее стало известно, что специальный посланник ООН по САР Стаффан де Мистура планирует посетить Москву 21 декабря.

    Автор: Дана Балан
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