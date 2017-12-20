Все стороны процесса по урегулированию в Сирии будут участвовать в переговорах в Астане

Астана, 20 декабря. Все стороны астанинского процесса по урегулированию в Сирии подтвердили свое участие в переговорах. Об этом в среду сообщает пресс-служба дипломатического ведомства Казахстана.

Делегации стран — гарантов режима прекращения военных действий в Сирийской Арабской Республике приедут в столицу Казахстана для участия в очередном раунде переговоров, который пройдет в четверг и пятницу, 21 и 22 декабря соответственно.

Отмечается, что российскую делегацию возглавляет специальный представитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев, турецкую — заместитель министра дипломатического ведомства Седат Онал, иранскую — заместитель министра иностранных дел Хосейн Джабери Ансари.

Ранее стало известно, что специальный посланник ООН по САР Стаффан де Мистура планирует посетить Москву 21 декабря.