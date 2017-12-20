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Сирия: в МИД Казахстана назвали даты следующих консультаций в Астане
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    Сирия: в МИД Казахстана назвали даты следующих консультаций в Астане

    9:31  20 Декабря 2017  /обновлено: 9:48  20 Декабря 2017
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    Сирия: в МИД Казахстана назвали даты следующих консультаций в Астане

    Астана, 20 декабря. Двусторонние и многосторонние консультации в Астане по Сирии запланированы на 21 декабря, пленарное заседание пройдет 22 декабря. Об этом рассказали в МИД Казахстана.

    «21 декабря планируется проведение двусторонних и многосторонних консультаций. Пленарное заседание запланировано на 22 декабря», — отмечается в официальном сообщении министерства.

    Отметим, мероприятия состоятся в гостинице Rixos President Astana. 

    Ожидается, что в ходе очередного раунда переговоров по сирийскому урегулированию стороны обсудят вопросы продолжения фцнкционирования зон деэскалации на территории Сирии. Пойдет речь и об освобождении задержанных и обмене пленными между сторонами конфликта. 

    Не исключается, что по итогам встречи стороны подпишут документ, касающийся гуманитарного разминирования САР.

    Напомним, ранее стало известно, что специальный посланник ООН по Сирии Стафаан Де Мистура примет участие в переговорах с столице Казахстана.    

    Автор: Федор Веснин
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    #сирия #переговоры #астана #урегулирование
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