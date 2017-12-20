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«Крым навсегда с Россией»: профессор из Германии рассказал о своей поездке в Москву и Петербург
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    «Крым навсегда с Россией»: профессор из Германии рассказал о своей поездке в Москву и Петербург

    10:29  20 Декабря 2017  /обновлено: 10:32  20 Декабря 2017
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    «Путина одобряют 80% граждан»: немецкий эксперт рассказал о своей поездке в Россию

    Москва, 20 декабря. Известный немецкий эксперт по консалтингу, профессор Герберт Хенцлер рассказал о впечатлениях о России после своей поездки, отметив, что «Крым навсегда с Россией», а президента Владимира Путина поддерживает 80% населения.  

    Член координационного комитета Германо-российского энергетического форума Герберт Хенцлер побывал в Москве и Санкт-Петербурге, после чего в немецком издании OVB появилась публикация о впечатлениях эксперта о России. Профессор Хенцлер заметил пробки на дорогах двух российских столиц, отсутствие свободных мест в ресторанах и множество продуктов на полках магазинов.

    Он также затронул тему российского Крыма, который стал частью РФ в марте 2014 по результатам референдума.

    «Крым навсегда с Россией, в конце концов, там люди за это проголосовали», — считает Хенцлер.

    «Путина одобряют 80% граждан»: немецкий эксперт рассказал о своей поездке в Россию

    Немецкий эксперт считает, что Россия приспособилась к западным санкциям, это также касается 5500 немецких компаний, которые работают в РФ в новых условиях. А Москва тем временем сконцентрировалась на создании Евразийского союза, который в будущем станет конкурентом ЕС. 

    «Описанные впечатления соответствуют картине страны, которая живет без внутренних противоречий и в которой президента (Владимира Путина) одобряют 80% населения», — резюмировал немецкий эксперт. 

    Профессор Хенцлер также признался, что ему «не было дано понять русскую душу», хотя создалось впечатление, что русские — миролюбивая нация. 

    «Я вернулся с абсолютно смешанными чувствами, я ни в коем случае не считаю себя тем, «кто понимает русских», однако с большим удовольствием наблюдаю за экономическим и культурным обменом», — резюмировал он. 

    «Путина одобряют 80% граждан»: немецкий эксперт рассказал о своей поездке в Россию

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #крым #германия #бизнес
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