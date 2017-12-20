«Крым навсегда с Россией»: профессор из Германии рассказал о своей поездке в Москву и Петербург
Москва, 20 декабря. Известный немецкий эксперт по консалтингу, профессор Герберт Хенцлер рассказал о впечатлениях о России после своей поездки, отметив, что «Крым навсегда с Россией», а президента Владимира Путина поддерживает 80% населения.
Член координационного комитета Германо-российского энергетического форума Герберт Хенцлер побывал в Москве и Санкт-Петербурге, после чего в немецком издании OVB появилась публикация о впечатлениях эксперта о России. Профессор Хенцлер заметил пробки на дорогах двух российских столиц, отсутствие свободных мест в ресторанах и множество продуктов на полках магазинов.
Он также затронул тему российского Крыма, который стал частью РФ в марте 2014 по результатам референдума.
«Крым навсегда с Россией, в конце концов, там люди за это проголосовали», — считает Хенцлер.
Немецкий эксперт считает, что Россия приспособилась к западным санкциям, это также касается 5500 немецких компаний, которые работают в РФ в новых условиях. А Москва тем временем сконцентрировалась на создании Евразийского союза, который в будущем станет конкурентом ЕС.
«Описанные впечатления соответствуют картине страны, которая живет без внутренних противоречий и в которой президента (Владимира Путина) одобряют 80% населения», — резюмировал немецкий эксперт.
Профессор Хенцлер также признался, что ему «не было дано понять русскую душу», хотя создалось впечатление, что русские — миролюбивая нация.
«Я вернулся с абсолютно смешанными чувствами, я ни в коем случае не считаю себя тем, «кто понимает русских», однако с большим удовольствием наблюдаю за экономическим и культурным обменом», — резюмировал он.