«Крым навсегда с Россией»: профессор из Германии рассказал о своей поездке в Москву и Петербург

Москва, 20 декабря. Известный немецкий эксперт по консалтингу, профессор Герберт Хенцлер рассказал о впечатлениях о России после своей поездки, отметив, что «Крым навсегда с Россией», а президента Владимира Путина поддерживает 80% населения.

Член координационного комитета Германо-российского энергетического форума Герберт Хенцлер побывал в Москве и Санкт-Петербурге, после чего в немецком издании OVB появилась публикация о впечатлениях эксперта о России. Профессор Хенцлер заметил пробки на дорогах двух российских столиц, отсутствие свободных мест в ресторанах и множество продуктов на полках магазинов.

Он также затронул тему российского Крыма, который стал частью РФ в марте 2014 по результатам референдума.

«Крым навсегда с Россией, в конце концов, там люди за это проголосовали», — считает Хенцлер.

Немецкий эксперт считает, что Россия приспособилась к западным санкциям, это также касается 5500 немецких компаний, которые работают в РФ в новых условиях. А Москва тем временем сконцентрировалась на создании Евразийского союза, который в будущем станет конкурентом ЕС.

«Описанные впечатления соответствуют картине страны, которая живет без внутренних противоречий и в которой президента (Владимира Путина) одобряют 80% населения», — резюмировал немецкий эксперт.

Профессор Хенцлер также признался, что ему «не было дано понять русскую душу», хотя создалось впечатление, что русские — миролюбивая нация.