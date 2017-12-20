Экс-губернатор Сахалина Хорошавин выступил в суде с последним словом

Южно-Сахалинск, 20 декабря. Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин выступил в зале суда с последним словом в среду.

В ходе выступления экс-глава региона заявил, что по-прежнему считает себя невиновным и отвергает все обвинения во взяточничестве, передает ТАСС.

«Я не совершал преступления, в которых меня обвиняют», — заявил экс-глава Сахалина.

Суд должен вынести приговор Хорошавину 22 января 2018 года.

Напомним, Хорошавина и его соучастников обвиняют в десяти эпизодах преступной деятельности. Согласно информации следователей, общая сумма взяток составила 522 млн рублей.

Экс-губернатора взяли под арест весной 2015 года.

Прокурор просит для Хорошавина 13 лет колонии строгого режима. Кроме того, обвинение требует взыскание штрафа в размере 500 млн рублей.