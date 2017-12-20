В Совфеде ответили на принятие резолюции по Крыму в ГА ООН: Ситуация меняется

Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму, которая гласит, что на полуострове якобы происходит систематическое нарушение законных интересов крымчан. Примечательно, что большая часть стран проголосовала против документа, либо воздержалась. Лишь 70 государств проголосовало «за», включая США и Украину.

Зампред комитета Совфеда РФ по международной политике Андрей Климов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что проблема Крыма очень сильно политизирована, однако ситуация постепенно меняется.

«Многие наши зарубежные собеседники ведь прекрасно понимают, что происходит в Крыму на самом деле, но они не хотели бы одними из первых поднимать эту тему. Создается информационный вакуум, и та информация, которая в свое время была вброшена украинской стороной при поддержке западного альянса, доминирует в общественном сознании», — объясняет парламентарий.

Кроме того, Андрей Климов обратил внимание на то, что большинство стран воздержалось от голосования. Тема якобы нарушенных прав крымчан встречает все меньше поддержки, подчеркивает он.

«Если мы взглянем на динамику голосования, то эта пресловутая тема нарушений прав человека постепенно сходит на нет. Количество инсинуаций не возрастает, а наоборот, эта тема встречает все меньше поддержки, поскольку никаких доказательств нарушения прав человека в Крыму нет и быть не может», — продолжает сенатор.

Что касается нарушения прав человека на территории самой Украины, эта тема, говорит Климов, во многом табуирована западными СМИ и политиками.

«Они об этом не рассуждают по одной причине: они же сами причастны к осуществлению госпереворота на Украине. По этой же причине не расследуются грубейшие нарушения прав человека на жизнь на территории Донбасса. Ведь Донбасс подвергается систематическим обстрелам со стороны, я подчеркиваю, регулярной украинской армии. Огонь по территории ДНР и ЛНР ведут не только националисты, от которых можно было бы отмахнуться, но и украинская армия, которая подчиняется верховному главнокомандующему, то есть президенту», — рассуждает сенатор.

Андрей Климов напомнил, что по сути ВСУ ведут огонь по украинской территории и гражданам Украины, которые проживают в Донбассе.

Кроме того, парламентарий напомнил, что эта резолюция не имеет обязывающей силы.

«С другой стороны, рассматривая этот вопрос, я бы хотел обратить внимание на еще одну резолюцию — по борьбе с героизацией фашизма. И в этом случае те страны, которые не голосовали, либо голосовали в странном ключе, совершенно четко поддержали российское предложение. И только США и Украина отказались поддержать эту резолюцию», — напоминает сенатор.

А ведь именно профашистские силы, говорит Андрей Климов, были основным «мотором» так называемой революции достоинства.