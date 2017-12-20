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Ткачев рассказал о рекордно низком росте цен на продукты перед Новым годом
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    Ткачев рассказал о рекордно низком росте цен на продукты перед Новым годом

    9:32  20 Декабря 2017  /обновлено: 9:32  20 Декабря 2017
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    Ткачев рассказал о рекордно низком росте цен на продукты перед Новым годом

    Москва, 20 декабря. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что рост цен на продукты в преддверии новогодних праздников в России в этом году рекордно низкий и составляет 1%.  

    «Среди других позиций, товаров, услуг мы имеем достаточно минимальный рост (рост цен на продукты — прим. ФАН) — 1%. Давайте скажем честно: такого Нового года не было, чтобы такие низкие были цены, тем более что к Новому году традиционно повышается спрос», — заявил Ткачев в эфире телеканала «Россия 24». 

    Отметим, как свидетельствуют данные Росстата, с начала 2017 года потребительские цены в России выросли на 2,3%. Увеличение цен на такие продукты, как сливочное масло, маргарин, пастеризованное молоко, сыры и пшено был едва заметным — 0,2-0,3%.

    Цены на куриные яйца за это же время выросли почти на 1,5%. В то же время стоимость гречневой крупы снизилась на 1,3%, сахарного песка — на 0,5%. Цена подсолнечного масла также изменилась в меньшую сторону — продукт подешевел на 0,2%.   

     

     

    Автор: Федор Веснин
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    #ткачев #новый год #министр #рост цен
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