Ткачев рассказал о рекордно низком росте цен на продукты перед Новым годом

Москва, 20 декабря. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что рост цен на продукты в преддверии новогодних праздников в России в этом году рекордно низкий и составляет 1%.

«Среди других позиций, товаров, услуг мы имеем достаточно минимальный рост (рост цен на продукты — прим. ФАН) — 1%. Давайте скажем честно: такого Нового года не было, чтобы такие низкие были цены, тем более что к Новому году традиционно повышается спрос», — заявил Ткачев в эфире телеканала «Россия 24».

Отметим, как свидетельствуют данные Росстата, с начала 2017 года потребительские цены в России выросли на 2,3%. Увеличение цен на такие продукты, как сливочное масло, маргарин, пастеризованное молоко, сыры и пшено был едва заметным — 0,2-0,3%.

Цены на куриные яйца за это же время выросли почти на 1,5%. В то же время стоимость гречневой крупы снизилась на 1,3%, сахарного песка — на 0,5%. Цена подсолнечного масла также изменилась в меньшую сторону — продукт подешевел на 0,2%.