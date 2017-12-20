«В Тбилиси тихо плачет учительница русского»: россияне указали на ошибки Саакашвили в письме Порошенко

Москва, 20 декабря. Россияне активно обсуждают в Сети письмо лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили президенту Украины Петру Порошенко.

Многие отметили тот факт, что письмо написано на русском языке.

«Настоящий грузин пишет письмо настоящему украинцу на русском языке)))», — пишет пользователь.

Особое внимание пользователи уделили ошибкам в письме, где Саакашвили написал слово ошибка через букву «ы».

«Где-то в Тбилиси тихо плачет его учительница русского языка», — написала Наталья Смаглина.

«Жи-ши пиши через И», — напоминает Элла Кутья.

Также пользователи иронизируют над качеством почерка экс-президента.

«Как рука-то дрожит, строчки в чехарду играют. Видать, писал в состоянии глубокого душевного переживания, химическим карандашом, на спине ближайшего соратника», — иронизирует пользователь Twitter.

«Он на коленке его писал? Или просто почерк сумасшедшего?» — пишет другой пользователь.

Ранее сообщалось, что бывший глава Одесской облгосадминистрации и лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Петру Порошенко с призывом добровольно уйти со своего поста. Пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко обнародовал письмо Саакашвили.

Пресс-служба украинской партии «Движение новых сил», главой которой является Михаил Саакашвили, подтвердила подлинность опубликованного Цеголко письма и заявила, что публикация письма имеет целью дискредитацию Саакашвили.