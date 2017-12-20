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Политика
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Украина
«В Тбилиси тихо плачет учительница русского»: россияне указали на ошибки Саакашвили в письме Порошенко
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    «В Тбилиси тихо плачет учительница русского»: россияне указали на ошибки Саакашвили в письме Порошенко

    10:14  20 Декабря 2017  /обновлено: 10:15  20 Декабря 2017
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    «В Тбилиси тихо плачет учительница русского»: россияне указали на ошибки Саакашвили в письме Порошенко

    Москва, 20 декабря. Россияне активно обсуждают в Сети письмо лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили президенту Украины Петру Порошенко.

    «В Тбилиси тихо плачет учительница русского»: россияне указали на ошибки Саакашвили в письме Порошенко

    Многие отметили тот факт, что письмо написано на русском языке.

    «Настоящий грузин пишет письмо настоящему украинцу на русском языке)))», — пишет пользователь.

    Особое внимание пользователи уделили ошибкам в письме, где Саакашвили написал слово ошибка через букву «ы».

    «Где-то в Тбилиси тихо плачет его учительница русского языка», — написала Наталья Смаглина.

    «Жи-ши пиши через И», — напоминает Элла Кутья.

    Также пользователи иронизируют над качеством почерка экс-президента.

    «Как рука-то дрожит, строчки в чехарду играют. Видать, писал в состоянии глубокого душевного переживания, химическим карандашом, на спине ближайшего соратника», — иронизирует пользователь Twitter.

    «Он на коленке его писал? Или просто почерк сумасшедшего?» — пишет другой пользователь.

    Ранее сообщалось, что бывший глава Одесской облгосадминистрации и лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Петру Порошенко с призывом добровольно уйти со своего поста. Пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко обнародовал письмо Саакашвили.

    Пресс-служба украинской партии «Движение новых сил», главой которой является Михаил Саакашвили, подтвердила подлинность опубликованного Цеголко письма и заявила, что публикация письма имеет целью дискредитацию Саакашвили.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #украина #порошенко #саакашвили
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