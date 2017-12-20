Сирия: российские специалисты восстановили Южный газоперерабатывающий завод

Хомс, 20 декабря. Российские специалисты восстановили работу сирийского Южного газоперерабатывающего завода. В настоящее время они начали достройку Северного завода в окрестностях Ракки, сообщил директор по проектной работе российской компании «Стройтрансгаз» Владимир Позднышев.

По словам Позднышева, Северный завод должен быть введен в эксплуатацию в течение ближайших полутора лет. Его строительство началось в 2008 году, но было приостановлено из-за военных действий в Сирии.

«Сегодня мы готовы продолжить строительство этого завода, чтобы выполнить ранее взятые контрактные обязательства. Планируем где-то в течение полутора лет эту работу выполнить с учетом ликвидации ущерба, масштаб которого сейчас оценивается», — цитирует Позднышева РИА Новости.

В настоящее время, как отметил Позднышев, Северный завод построен на 84%, его проектная мощность составляет 3,4 миллиона кубометров газа в сутки.

Южный газоперерабатывающий завод был запущен в 2009 году, он перерабатывает газ с месторождений Абу Рабах, Комком и Аль-Фаид, разработка которых велась сирийцами совместно с российскими специалистами. Мощность Южного завода — 6,5 миллиона кубометров в сутки.

Ранее сообщалось о восстановлении работы Твенанского газового завода в Сирии.