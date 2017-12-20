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Спецпосланник ООН по Сирии приедет в Москву 21 декабря
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    Спецпосланник ООН по Сирии приедет в Москву 21 декабря

    9:03  20 Декабря 2017  /обновлено: 9:20  20 Декабря 2017
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    Спецпосланник ООН по Сирии приедет в Москву 21 декабря

    Женева, 20 декабря. Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что приедет в Москву в четверг, 21 декабря. Об этом сообщает «РИА Новости»

    «Я приеду в четверг», — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос.

    Напомним. ранее заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов заявил, что визит спецпосланника ООН в Москву может состояться в этом году.

    Спецпосланник ООН по Сирии приедет в Москву 21 декабря

    В минувший вторник Де Мистура выступил в Совете Безопасности Организации объединенных наций с докладом о результатах восьмого раунда женевских переговоров по урегулированию в Сирии.

    По окончании брифинга члены Совета провели закрытые консультации по данному вопросу.

    Ранее Де Мистура заявил, что по-прежнему видит возможность нормализации политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сирия #москва #де мистура
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