Спецпосланник ООН по Сирии приедет в Москву 21 декабря

Женева, 20 декабря. Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что приедет в Москву в четверг, 21 декабря. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я приеду в четверг», — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним. ранее заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов заявил, что визит спецпосланника ООН в Москву может состояться в этом году.

В минувший вторник Де Мистура выступил в Совете Безопасности Организации объединенных наций с докладом о результатах восьмого раунда женевских переговоров по урегулированию в Сирии.

По окончании брифинга члены Совета провели закрытые консультации по данному вопросу.

Ранее Де Мистура заявил, что по-прежнему видит возможность нормализации политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике.