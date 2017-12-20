Госдума рассмотрит законопроект о списании с россиян долгов по налогам

Москва, 20 декабря. Профильный комитет Госдумы накануне порекомендовал принять во втором чтении законопроект о списании задолженности по имуществу, земельному и транспортному налогам с физических лиц, которые образовались на 1 января 2015 года.

Думский комитет по налогам также предложил списать долги с индивидуальных предпринимателей, поправки были внесены в Налоговый кодекс. По словам замглавы Минфина Ильи Трунина, речь идет о долгах, включая задолженности по пеням, с предпринимателей могут списать задолженности за исключением налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов за экспорт/импорт товаров, пишет «Интерфакс». Ожидается, что законопроект будет рассмотрен 20 декабря.

Таким образом депутаты должны реализовать предложения главы государства РФ Владимира Путина, озвученные на большой пресс-конференции. Напомним, что 14 декабря президент отметил необходимость стимулировать налогоплательщиков обращаться в налоговую инспекцию даже в случае просрочек по выплатам, пишет «Парламентская газета».