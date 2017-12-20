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Госдума рассмотрит законопроект о списании с россиян долгов по налогам
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    Госдума рассмотрит законопроект о списании с россиян долгов по налогам

    9:16  20 Декабря 2017  /обновлено: 9:18  20 Декабря 2017
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    Госдума рассмотрит законопроект о списании с россиян долгов по налогам

    Москва, 20 декабря. Профильный комитет Госдумы накануне порекомендовал принять во втором чтении законопроект о списании задолженности по имуществу, земельному и транспортному налогам с физических лиц, которые образовались на 1 января 2015 года. 

    Думский комитет по налогам также предложил списать долги с индивидуальных предпринимателей, поправки были внесены в Налоговый кодекс. По словам замглавы Минфина Ильи Трунина, речь идет о долгах, включая задолженности по пеням, с предпринимателей могут списать задолженности за исключением налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов за экспорт/импорт товаров, пишет «Интерфакс». Ожидается, что законопроект будет рассмотрен 20 декабря. 

    Таким образом депутаты должны реализовать предложения главы государства РФ Владимира Путина, озвученные на большой пресс-конференции. Напомним, что 14 декабря президент отметил необходимость стимулировать налогоплательщиков обращаться в налоговую инспекцию даже в случае просрочек по выплатам, пишет «Парламентская газета»

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #госдума #налоги #долги
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