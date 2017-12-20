Жительница Киева рассказала, как украинцев прогоняют из кафе в угоду иностранцам

Киев, 20 декабря. Жительница Киева рассказала о скандальном случае, который продемонстрировал пренебрежение прав коренного населения. Журналистка Галина Плачунда рассказала, как столкнулась с притеснением прав человека на Украине. Своими мыслями она поделилась в Facebook.

По словам жительницы Киева, ее фактически прогнали из кафе из-за замечаний иностранцев о неприемлемости ее нахождения в одном помещении с ними.

Поводом для такого заявления иностранцев послужил карликовый пес по кличке «Марсель», которого журналистка принесла с собой. Иностранцы заявили ей, что «собака – нечисть».

При этом Плачунда отменила свой заказ и отправилась в соседнее заведение, однако «осадок остался».

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