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Происшествия
ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля произошло в Великих Луках
Украина
Жительница Киева рассказала, как украинцев прогоняют из кафе в угоду иностранцам
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    Жительница Киева рассказала, как украинцев прогоняют из кафе в угоду иностранцам

    8:59  20 Декабря 2017  /обновлено: 8:59  20 Декабря 2017
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    Жительница Киева рассказала, как украинцев прогоняют из кафе в угоду иностранцам

    Киев, 20 декабря. Жительница Киева рассказала о скандальном случае, который продемонстрировал пренебрежение прав коренного населения. Журналистка Галина Плачунда рассказала, как столкнулась с притеснением прав человека на Украине. Своими мыслями она поделилась в Facebook.

    По словам жительницы Киева, ее фактически прогнали из кафе из-за замечаний иностранцев о неприемлемости ее нахождения в одном помещении с ними.

    Поводом для такого заявления иностранцев послужил карликовый пес по кличке «Марсель», которого журналистка принесла с собой. Иностранцы заявили ей, что «собака – нечисть».

    При этом Плачунда отменила свой заказ и отправилась в соседнее заведение, однако «осадок остался».

    Как ранее писало URA.ru, воспитательница детсада на Украине избила ребенка ногами на глазах у матери. 

    Жительница Киева рассказала, как украинцев прогоняют из кафе в угоду иностранцам

    Автор: Алия Садыкова
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    #киев #украина
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