Украина дошла до предела милитаризации: женихов обязали явиться в военкомат

В некоторых регионах Украины мужчин обязали предъявлять приписное удостоверение или военный билет перед заключением брака, сообщают украинские СМИ. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«В Харькове молодая пара решила узаконить свои отношения и, собрав все необходимые документы, отправились в РАГС Московского района города. Однако влюбленных ожидал сюрприз: без справки о становлении на военный учет заявление у молодых принимать категорически отказывались», — говорится в статье украинского издания «Вести».

Это решение, отмечают СМИ, связано с соответствующим приказом министерства юстиции Украины от февраля 2017 года. Согласно документу, органы РАГС обязаны в течение недели уведомить районный военкомат об изменении семейного положения мужчины. Именно поэтому перед свадьбой украинцам необходимо получить все необходимые документы в военкомате.

Однако нужно заметить, что этот приказ пока еще не соблюдается повсеместно. Так, в военкомате в Киеве о таком правиле даже не слышали.

Уклонение от армии

Политолог Максим Жаров прокомментировал ФАН информацию о необходимости являться в военкоматы перед свадьбой на Украине.

«Уклонение от призыва в армию на Украине уже давно носит столь массовый характер, что власти пытаются бороться с этим явлением всеми доступными им способами, в том числе и вот таким. Без обязательной постановки на учет в военкомате невозможно привлечь уклониста к уголовной ответственности, поэтому военные пытаются работать через ЗАГСы, блокируя регистрацию браков. Однако с учетом того, что в последние три года спасается провальным бегством с Украины, прежде всего, именно молодежь призывного возраста, вряд ли подобные меры приведут к какому-то ощутимому эффекту.