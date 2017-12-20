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Украина
Украина дошла до предела милитаризации: женихов обязали явиться в военкомат
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    Украина дошла до предела милитаризации: женихов обязали явиться в военкомат

    9:24  20 Декабря 2017
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    Свадьбы не будет: Эксперт рассказал, как Украина в своей милитаризации «дошла до предела»

    В некоторых регионах Украины мужчин обязали предъявлять приписное удостоверение или военный билет перед заключением брака, сообщают украинские СМИ. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «В Харькове молодая пара решила узаконить свои отношения и, собрав все необходимые документы, отправились в РАГС Московского района города. Однако влюбленных ожидал сюрприз: без справки о становлении на военный учет заявление у молодых принимать категорически отказывались», — говорится в статье украинского издания «Вести».

    Это решение, отмечают СМИ, связано с соответствующим приказом министерства юстиции Украины от февраля 2017 года. Согласно документу, органы РАГС обязаны в течение недели уведомить районный военкомат об изменении семейного положения мужчины. Именно поэтому перед свадьбой украинцам необходимо получить все необходимые документы в военкомате.

    Свадьбы не будет: Эксперт рассказал, как Украина в своей милитаризации «дошла до предела»

    Однако нужно заметить, что этот приказ пока еще не соблюдается повсеместно. Так, в военкомате в Киеве о таком правиле даже не слышали.

    Уклонение от армии

    Политолог Максим Жаров прокомментировал ФАН информацию о необходимости являться в военкоматы перед свадьбой на Украине.

    «Уклонение от призыва в армию на Украине уже давно носит столь массовый характер, что власти пытаются бороться с этим явлением всеми доступными им способами, в том числе и вот таким. Без обязательной постановки на учет в военкомате невозможно привлечь уклониста к уголовной ответственности, поэтому военные пытаются работать через ЗАГСы, блокируя регистрацию браков. Однако с учетом того, что в последние три года спасается провальным бегством с Украины, прежде всего, именно молодежь призывного возраста, вряд ли подобные меры приведут к какому-то ощутимому эффекту.

    В своей милитаризации Украина дошла до предела, поэтому дальнейшие шаги в этом направлении приведут только лишь к ухудшению мобилизационных возможностей армии. Попытка заместить армейские структуры так называемыми «территориальными батальонами» из числа националистов себя не оправдывает, поскольку эти батальоны трудно контролируются и постоянно привлекаются различными политическими силами к решению политических задач внутри страны», — резюмировал Максим Жаров.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #всу #киев #донбасс #украина
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