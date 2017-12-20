Врачам предлагают дать право отказываться от проведения абортов

Москва, 20 декабря. Медикам и фармацевтам могут предоставить неоспоримое право отказываться от проведения абортов по этическим соображениям.

Данная инициатива была представлена в Общественной палате. Проект резолюции с соответствующим пунктом составили по итогам работы круглого стола «Искусственные аборты и проблемы охраны здоровья семьи, материнства, детства», передает RT.

Предложение уже поддержали в РПЦ, а в Госдуме заявили о необходимости его тщательной проработки. Вопрос о запрете абортов был поднят и в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина. Президент высказался против необдуманной политики в этой сфере.

В Минздраве заявили, что сейчас закон позволяет медикам отказаться от проведения аборта. Для этого нужно письменно уведомить руководство. Однако один из авторов инициативы, координатор Общероссийского общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков рассказал, что врачам трудно отказаться от проведения аборта: приходится сталкиваться с давлением руководства.

Кроме того, предлагается изменить статус человека до рождения: если рассматривать эмбрион и плод как второго пациента, это тоже позволит сократить количество абортов, следует из проекта документа.

Документ планируют окончательно утвердить Общественной палатой и направить в Минздрав и профильные комитеты Госдумы до конца года.