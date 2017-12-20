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Эксперт о заявлении Польши по «Северному потоку — 2»: Серьезный удар для Украины
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    Эксперт о заявлении Польши по «Северному потоку — 2»: Серьезный удар для Украины

    9:14  20 Декабря 2017  /обновлено: 9:15  20 Декабря 2017
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    Эксперт о заявлении Польши по «Северному потоку — 2»: Серьезный удар для Украины

    Москва, 20 декабря. Руководитель Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин отреагировал на заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого относительно того, что проект «Северный поток — 2» может оказаться «смертельным» для Украины. 

    Эксперт о заявлении Польши по «Северному потоку — 2»: Серьезный удар для Украины

    Эксперт подчеркнул, что «Северный поток — 2» действительно станет «серьезным ударом для Украины», поэтому киевским властям необходимо перестраивать свою экономику вместо того, чтобы вместе с Варшавой и Вашингтоном пытаться сорвать строительство газопровода, сообщает «Свободная пресса»

    Эксперт о заявлении Польши по «Северному потоку — 2»: Серьезный удар для Украины

    По словам политолога, предложенные польским премьером проекты не являются альтернативой «Северному потоку — 2».

    Кулагин также подчеркнул, что Польша собирается потратить деньги на то, чтобы у нее была техническая возможность поставок с другой стороны. 

    Напомним, накануне Моравецкий заявил, что «Северный поток — 2» «смертельно опасен для Украины».

    Автор: Дана Балан
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    #россия #польша #украина #северный поток-2 #моравецкий
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