Эксперт о заявлении Польши по «Северному потоку — 2»: Серьезный удар для Украины

Москва, 20 декабря. Руководитель Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин отреагировал на заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого относительно того, что проект «Северный поток — 2» может оказаться «смертельным» для Украины.

Эксперт подчеркнул, что «Северный поток — 2» действительно станет «серьезным ударом для Украины», поэтому киевским властям необходимо перестраивать свою экономику вместо того, чтобы вместе с Варшавой и Вашингтоном пытаться сорвать строительство газопровода, сообщает «Свободная пресса».

По словам политолога, предложенные польским премьером проекты не являются альтернативой «Северному потоку — 2».

Кулагин также подчеркнул, что Польша собирается потратить деньги на то, чтобы у нее была техническая возможность поставок с другой стороны.

Напомним, накануне Моравецкий заявил, что «Северный поток — 2» «смертельно опасен для Украины».