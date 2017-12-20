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На те же грабли: Сатановский рассказал о фатальных ошибках США
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    На те же грабли: Сатановский рассказал о фатальных ошибках США

    8:48  20 Декабря 2017  /обновлено: 8:49  20 Декабря 2017
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    На те же грабли: Сатановский рассказал о фатальных ошибках США

    Москва, 20 декабря. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский сравнил США с агрессивным парнем, против которого объединились все.

    «Соединенные Штаты наступают на те же грабли, на которые в свое время наступили мы во время войны в Афганистане. США «создали» российско-китайский блок своими собственными руками. Вашингтон объявил войну, как минимум, на два фронта на первом уровне угроз. Достаточно легко понять, что такие вещи делать ни в коем случае нельзя!», — привел ошибки Вашингтона в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» эксперт

    «И если хочется воевать одновременно со всеми на свете, то надо ждать, что против агрессивного парня, который кричит, что он круче всех и всех побьет, организуются и объединяются все. Кто-то этого парня просто не любит, как европейцы, кто-то с интересом на него смотрит и ждет момента, когда тот в грязь лицом не промахнется, как Россия и Китай, а кто-то спокойно будет отгрызать бока, как Северная Корея и Иран», — констатировал Президент Института Ближнего Востока.

    На те же грабли: Сатановский рассказал о фатальных ошибках США

    Продолжая тему, эксперт пояснил, что у такого «агрессивного парня» никогда не будет союзников, а будут только «попутчики».

    «У США нет союзников и никогда их не будет! У США разве что есть временные попутчики или купленные местные лидеры, притом качество их мы видим на примере Саакашвили, то есть – чрезвычайно низкое», — резюмировал Евгений Сатановский.

    Автор: Константин Терехов
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