На те же грабли: Сатановский рассказал о фатальных ошибках США

Москва, 20 декабря. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский сравнил США с агрессивным парнем, против которого объединились все.

«Соединенные Штаты наступают на те же грабли, на которые в свое время наступили мы во время войны в Афганистане. США «создали» российско-китайский блок своими собственными руками. Вашингтон объявил войну, как минимум, на два фронта на первом уровне угроз. Достаточно легко понять, что такие вещи делать ни в коем случае нельзя!», — привел ошибки Вашингтона в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» эксперт

«И если хочется воевать одновременно со всеми на свете, то надо ждать, что против агрессивного парня, который кричит, что он круче всех и всех побьет, организуются и объединяются все. Кто-то этого парня просто не любит, как европейцы, кто-то с интересом на него смотрит и ждет момента, когда тот в грязь лицом не промахнется, как Россия и Китай, а кто-то спокойно будет отгрызать бока, как Северная Корея и Иран», — констатировал Президент Института Ближнего Востока.

Продолжая тему, эксперт пояснил, что у такого «агрессивного парня» никогда не будет союзников, а будут только «попутчики».